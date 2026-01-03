Congo-Brazzaville: VIe congrès ordinaire du PCT - Katia Mounthault-Tatu nommée secrétaire permanente aux relations extérieures et à la coopération

Ancienne directrice des relations institutionnelles et publiques de la société pétrolière américaine Chevron en République du Congo, Katia Mounthault-Tatu a été nommée Secrétaire permanente aux relations extérieures et à la coopération du Parti congolais du travail (PCT).

À l'issue des travaux du 6ème congrès ordinaire du PCT tenu du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026, Pierre Moussa a été reconduit à son poste de secrétaire général pour un nouveau mandat de cinq ans.

Dans cette continuité, la mise en place des instances dirigeantes de son parti a donné lieu à quelques surprises. Parmi celles-ci, on peut citer la nomination de Katia Mounthault-Tatu au poste de secrétaire permanente aux relations extérieures et à la coopération. Elle est l'une des neuf personnalités nommées au secrétariat permanent du PCT, l'équivalent du gouvernement du parti.

Engagée en politique, elle l'est aussi dans le monde associatif. Elle mène de front plusieurs activités qui lui ont sans doute valu d'être appréciée des dirigeants de son parti. La fondation Horizon qu'elle a créée, et qu'elle dirige, lui procure la possibilité d'organiser diverses actions dans le domaine social et culturel, lui permettant, de ce fait, d'être au service des populations.

Elle vient de réaliser, avec son équipe, le film documentaire "Jeunes 242". À travers cette réalisation, le portrait d'une trentaine de jeunes représentant plusieurs catégories socio-professionnelles, engagés pour le progrès de la république du Congo. Lors de sa projection officielle à Brazzaville le 15 décembre dernier, il a rencontré un franc succès, entre autres, parce qu'il met en valeur la création artistique et cinématographique congolaise.

Née à Pointe-Noire, Katia Mounthault-Tatu est la fille de l'ancien ministre d'État et membre du bureau politique du PCT, Hilaire Mounthault. Femme de terrain, elle hérite d'une mission exaltante pour son parti, celle de s'occuper des relations extérieures de celui-ci.

Pour rappel, le VIe congrès ordinaire du parti au pouvoir a réuni plus de 3000 délégués et mis en place plusieurs organes ; un comité de 775 membres et un bureau politique composé de 75 personnes. L'une des grandes résolutions a consisté à désigner Denis Sassou N'Guesso candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, ainsi que le raffermissement des liens entre les membres du parti.