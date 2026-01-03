Congo-Brazzaville: Digitalisation du secteur des assurances - La DGIFN et l'ARCA renforcent leur coopération

Les responsables de la Direction générale des institutions financières nationales (DGIFN) du Congo et de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA) de la République démocratique du Congo ont tenu, le 29 décembre, une séance de travail consacrée au renforcement de leur partenariat et mutualiser leur effort en vue de dynamiser la digitalisation du secteur des assurances dans les deux pays.

Conduite par le directeur général de la DGIFN, Jean-Pierre Nonault, et son homologue de l'ARCA, Alain Kaninda Ngalula, cette rencontre a permis d'examiner les mécanismes susceptibles de rendre le marché des assurances plus inclusif et plus transparent. La République du Congo entend notamment s'inspirer de l'expérience de la RDC, déjà engagée dans la modernisation numérique de ce secteur stratégique.

Les échanges ont ainsi jeté les bases d'une collaboration renforcée, axée sur le partage d'expertise et la mise en place d'outils numériques communs. « Nous avons ouvert un chapitre spécifique, celui de la digitalisation, comme levier de développement des secteurs financiers. À notre niveau, nous avons déjà lancé une plateforme de contrôle dans le secteur des assurances, intégrant des certificats dématérialisés et le suivi des sociétés d'assurances. Cette plateforme permet également à des institutions comme la douane et la police d'exercer un contrôle renforcé », a expliqué Alain Kaninda Ngalula.

Pour sa part, Jean-Pierre Nonault a souligné que cette coopération reposera sur une étroite collaboration technique. Des missions conjointes des cadres et techniciens des deux institutions sont prévues, notamment pour lutter contre la fraude. « La digitalisation permet de toucher un plus grand nombre de populations et contribue à l'inclusion financière », a-t-il indiqué, avant de préciser que ce partenariat offrira également des opportunités de formation aux cadres congolais dans de nouveaux métiers liés au numérique.

Au terme de ces échanges qualifiés de fructueux par les deux parties, une visite des locaux de la DGIFN a permis d'identifier les espaces devant accueillir les travaux conjoints.

Il convient de rappeler que la DGIFN a pour mission, entre autres, de veiller à l'application de la réglementation relative aux établissements de crédit et assimilés, aux établissements de microfinance et de paiement, ainsi qu'aux sociétés intermédiaires d'assurances.