Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - Plusieurs nouveaux visages dans les instances dirigeantes

Le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT) qui s'est déroulé du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026 a débouché, entre autres, par la mise en place des nouvelles instances dirigeantes au sein desquelles on note la présence de nouveaux cadres.

Du secrétariat permanent au comité des membres d'honneur, en passant par le bureau politique, le comité central et la commission nationale de contrôle d'évaluation, de nombreux changements ont été opérés. Au niveau du secrétariat permanent où le nombre est passé de quinze à onze, seuls quelques cadres dont le secrétaire général, Pierre Moussa, le chargé de la communication, porte-parole du Parti, Parfait Romuald Iloki et Pauline Issongo ont été reconduits.

Parmi les nouveaux, il y a Faustin Elenga élevé au rang du secrétaire permanent, chargé de l'organisation et de la mobilisation, Marie-Jeanne Kouloumbou aux affaires électorales, Benoit Bakary Alangamoye à l'administration et aux archives, Ignace Tendenlet aux finances, Théophile Adoua à la formation et à la documentation, Katia Mounthault-Tatu aux relations extérieures et à la coopération, ainsi que Benoit Bati aux affaires juridiques.

Les participants ont également mis en place un bureau politique de 75 membres marqué par l'entrée significative de plusieurs jeunes. Au niveau du comité central, les membres sont passés de 727 à 775 dont plusieurs nouveaux. Le congrès a également mis en place une commission nationale de contrôle et d'évaluation de sept membres, présidée par Charles Nganfouomo. Les autres instances mises en place étant six commissions permanentes et un comité des membres d'honneur.

Visiblement ému après sa reconduction, Pierre Moussa s'est félicité de cette confiance renouvelée. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la confiance dont vous m'avez témoigné en renouvelant mon mandat en qualité de secrétaire général du PCT. Je voudrais adresser particulièrement mes profonds remerciements au très grand camarade Denis Sassou N'Guesso, président du comité central du PCT, président de la République, pour la confiance renouvelée et le soutien constant qu'il apporte à notre action collective.

Je voudrais également féliciter tous les camarades qui ont bénéficié de la confiance du congrès pour intégrer les instances dirigeantes du parti. C'est un privilège, certes, mais c'est aussi et surtout une charge, un devoir. Je vous exhorte à être dignes de cette confiance pour le rayonnement de notre instrument de lutte politique », a rappelé le secrétaire général du PCT.

Les nouveaux membres du secrétariat permanent ont exprimé à la fois leur satisfaction et la conscience du poids de la responsabilité qui leur incombe, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2026. « C'est une joie immense d'être parmi les onze qui devront diriger le secrétariat permanent au terme qu'un congrès de plus de 3500 participants. Je mesure le poids de la responsabilité parce qu'en investissant le grand camarade Denis Sassou N'Guesso candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, c'est un engagement militant que nous prenons de telle manière que la base soit mobilisée, restructurée afin qu'il soit réélu dès le 1er tour », a laissé entendre le nouveau secrétaire permanent, chargé de l'organisation et de la mobilisation au PCT, Faustin Elenga.

Notons que l'autre temps fort de ce congrès historique, a été la désignation du candidat du PCT à la prochaine élection présidentielle, notamment le président Denis Sassou N'Guesso, que le parti a décidé d'appeler désormais "Le très grand camarade" pour marquer la différence avec l'appelation d'autres membres.