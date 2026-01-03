Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre et Israël)

3 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, 24e journée, 3e division

Christ Makosso n'était pas dans le groupe de Luton Town, battu à Exeter (0-1).

Angleterre, 24e journée, 4e division

Bromley bat Newport (2-1). Entré à la 65e, William Hondermarck a délivré une passe décisive sur le second but de son équipe à la 73e : l'international congolais déborde à droite et centre au second poteau pour Kabamba.

Israël, 16e journée, 1re division

En déplacement chez le Beitar Jérusalem, l'Hapoel Tel Aviv s'incline 1-0. Fernand Mayembo était titulaire et capitaine.

Le promu est 5e avec 25 points.

Sakhnin l'emporte chez l'Hapoel Haifa (2-0). Sans Glid Otanga, resté sur le banc, ni Durel Avounou, non convoqué.

Sakhnin est 6e avec 23 points.

Tagged:
