Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre et Israël)

Angleterre, 24e journée, 3e division
Christ Makosso n'était pas dans le groupe de Luton Town, battu à Exeter (0-1).
Angleterre, 24e journée, 4e division
Bromley bat Newport (2-1). Entré à la 65e, William Hondermarck a délivré une passe décisive sur le second but de son équipe à la 73e : l'international congolais déborde à droite et centre au second poteau pour Kabamba.
Israël, 16e journée, 1re division
En déplacement chez le Beitar Jérusalem, l'Hapoel Tel Aviv s'incline 1-0. Fernand Mayembo était titulaire et capitaine.
Le promu est 5e avec 25 points.
Sakhnin l'emporte chez l'Hapoel Haifa (2-0). Sans Glid Otanga, resté sur le banc, ni Durel Avounou, non convoqué.
Sakhnin est 6e avec 23 points.