Congo-Kinshasa: Les FARDC rendent hommage au feu colonel Mamadou Ndala, 12 ans après son assassinat

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont rendu hommage au feu colonel Mamadou Ndala, douze ans après son assassinat dans une embuscade tendue à son cortège alors qu'il se rendait à Eringeti (Nord-Kivu).

En ce jour mémorable, l'armée congolaise a réaffirmé sur son compte X sa détermination à poursuivre le combat pour lequel Mamadou Ndala a donné sa vie : une RDC unie, souveraine et en paix.

« Honneur et gloire au général Mamadou Ndala. La Patrie reconnaissante ne vous oubliera jamais. Vive les FARDC, vive la République démocratique du Congo », ont écrit les FARDC sur leur compte X.

Lors de ce drame, cet officier dirigeait les opérations militaires contre les rebelles ougandais des ADF et les autres groupes armés actifs dans la région de Beni.

Mamadou Ndala est considéré comme un héros national et une figure emblématique du courage, de la loyauté et du sacrifice suprême pour la défense de la Patrie.

Commandant respecté et officier d'exception, il s'est distingué par son engagement sans relâche dans la lutte pour la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.

« Son leadership sur le terrain, sa proximité avec les troupes et sa détermination face à l'ennemi ont profondément marqué l'histoire des FARDC. Son héritage demeure vivant dans le coeur des soldats congolais et de toute la Nation », ont conclu les FARDC.

La commémoration du 12e anniversaire de l'assassinat de Mamadou Ndala intervient alors que l'armée congolaise fait face aux combats contre les rebelles de l'AFC/M23, soutenues par l'armée rwandaise.