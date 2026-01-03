Congo-Kinshasa: Un commandant de la police lynché par des jeunes en colère à Ilebo

3 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des jeunes en colère ont tabassé et tué le commandant Djuma du sous-commissariat de Mapangu, jeudi 1er janvier, au camp Lumbundi, dans le territoire d'Ilebo, province du Kasaï.

La victime était accusée d'avoir frappé une femme gardée en cellule.

D'après des sources locales, la police du commissariat de Mapangu s'est rendue sur les lieux pour enquêter sur l'affaire.

Cependant, la population du camp s'est réfugiée dans la brousse, craignant des représailles.

Selon plusieurs sources, l'incident a débuté après l'arrestation d'une femme du camp, que le commandant Djuma aurait frappée. En réaction, des jeunes du camp sont intervenus et ont battu le commandant à mort.

La police du commissariat de Mapangu, appuyée par le sous-commissariat de Masongo, s'est rendue sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation et rétablir la paix.

A ce jour, le corps du commandant décédé a été enterré à Mapangu Centre, et l'un des jeunes impliqués dans cet acte se trouve actuellement entre les mains de la police.

Réagissant à cette situation, le coordonnateur de la Nouvelle Société Civile du territoire d'Ilebo, François Malepo, appelle les autorités judiciaires à ouvrir des enquêtes afin que tous les auteurs de ce meurtre soient arrêtés et traduits en justice.

Il dénonce toutefois des actes de pillage attribués à certains éléments de la police lors de leur intervention au camp Lumbundi.

Nos efforts pour entrer en contact avec le commandant du commissariat de Mapangu se sont avérés vains.

