Ile Maurice: Accidents, urgences, naissances - 738 vies prises en charge

Alors que l'année 2026 débutait dans un climat de célébration à travers l'île, les hôpitaux publics et les services d'urgence sont restés pleinement opérationnels pour assurer la continuité des soins. Selon le ministère de la Santé et du bien-être, la période allant de minuit à midi, le 1eᣴ janvier, a été marquée par une activité soutenue au sein des établissements de santé régionaux.

Durant ces douze premières heures de l'année, les hôpitaux publics ont pris en charge 738 patients, dont 94 ont nécessité une admission. Les équipes médicales ont également traité 16 cas d'accidents de la route ainsi que dix cas de brûlures, tandis que dix interventions chirurgicales ont été réalisées, illustrant la diversité et l'intensité des situations rencontrées en ce jour particulier.

Les services de maternité sont aussi restés pleinement fonctionnels. Six naissances ont été enregistrées dans les cinq hôpitaux régionaux au cours de cette tranche horaire, avec une parfaite parité : trois filles et trois garçons. Parmi elles, la toute première naissance de l'année 2026, un petit garçon, est survenue à 00 h 25 à l'hôpital de Flacq. Les accouchements se sont répartis équitablement entre trois voies vaginales et trois césariennes.

Les services de secours n'ont pas été en reste. À l'échelle nationale, 19 interventions du SAMU ont été effectuées, en complément de 50 sorties d'ambulances non médicalisées, témoignant d'une vigilance constante face aux urgences.

Dans un message adressé à la population, le ministère a salué l'engagement et le professionnalisme des médecins, infirmiers, paramédicaux et équipes ambulancières restés mobilisés durant les festivités. Tout en souhaitant une bonne année placée sous le signe de la santé, de la paix et de l'espoir, les autorités ont réaffirmé leur volonté de renforcer le soutien aux personnels hospitaliers et d'améliorer leurs conditions de travail, notamment à travers des visites de terrain et un suivi des priorités identifiées.