Madagascar: Intoxication alimentaire/Toliara - Une trentaine de personnes hospitalisées

Trente-six personnes sont traitées d'urgence à l'hôpital de Tanambao, à Toliara, depuis le 1er janvier. Elles sont victimes d'une intoxication alimentaire. Les malades font partie d'une grande famille qui a célébré ensemble le Nouvel An dans une maison familiale à Betania Ouest.

Le repas familial était composé de pâtes alimentaires avec de la mayonnaise faite maison. L'une des membres de la famille explique que celles qui ont préparé la mayonnaise ont utilisé dix oeufs, dont trois ont été tout de suite constatés comme avariés. « Nous les avons jetés et en avons acheté d'autres oeufs. Pourtant, je pense que le malaise provient de la mayonnaise », a témoigné la jeune fille, membre de la famille.

Vingt-et-une personnes parmi les victimes emmenées à l'hôpital sont toutes des enfants. Ils ont été les premiers à tomber malades jeudi soir, avec des symptômes de diarrhée et de vomissements.

Le directeur régional de la Santé Atsimo-Andrefana, Raphaël Hotahiany, a confirmé l'état d'intoxication alimentaire, mais a rassuré hier matin que le danger sur la santé des victimes n'est plus à craindre. « Ils ne sont plus en danger, même la femme enceinte qui figure parmi les malades. La direction régionale de la Santé prend en charge les dépenses en médicaments des malades », a-t-il déclaré.

La direction régionale du Commerce a, par ailleurs, fait savoir qu'aucun des produits utilisés par la famille, à savoir les pâtes alimentaires, les tomates en boîte et l'huile cachetée, ne sont proches de la date de péremption. Des contrôles sur la qualité des produits ont été entamés auprès des commerces et des grossistes durant tout le mois de décembre.