Madagascar: Intoxication alimentaire/Toliara - Une trentaine de personnes hospitalisées

3 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Trente-six personnes sont traitées d'urgence à l'hôpital de Tanambao, à Toliara, depuis le 1er janvier. Elles sont victimes d'une intoxication alimentaire. Les malades font partie d'une grande famille qui a célébré ensemble le Nouvel An dans une maison familiale à Betania Ouest.

Le repas familial était composé de pâtes alimentaires avec de la mayonnaise faite maison. L'une des membres de la famille explique que celles qui ont préparé la mayonnaise ont utilisé dix oeufs, dont trois ont été tout de suite constatés comme avariés. « Nous les avons jetés et en avons acheté d'autres oeufs. Pourtant, je pense que le malaise provient de la mayonnaise », a témoigné la jeune fille, membre de la famille.

Vingt-et-une personnes parmi les victimes emmenées à l'hôpital sont toutes des enfants. Ils ont été les premiers à tomber malades jeudi soir, avec des symptômes de diarrhée et de vomissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur régional de la Santé Atsimo-Andrefana, Raphaël Hotahiany, a confirmé l'état d'intoxication alimentaire, mais a rassuré hier matin que le danger sur la santé des victimes n'est plus à craindre. « Ils ne sont plus en danger, même la femme enceinte qui figure parmi les malades. La direction régionale de la Santé prend en charge les dépenses en médicaments des malades », a-t-il déclaré.

La direction régionale du Commerce a, par ailleurs, fait savoir qu'aucun des produits utilisés par la famille, à savoir les pâtes alimentaires, les tomates en boîte et l'huile cachetée, ne sont proches de la date de péremption. Des contrôles sur la qualité des produits ont été entamés auprès des commerces et des grossistes durant tout le mois de décembre.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.