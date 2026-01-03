Sénégal: 146e Appel de Seydina Limamou Lahi - Les préparatifs lancés selon l'agenda du Khalife général

Les travaux préparatifs du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi ont d'ores et déjà été engagés conformément à l'agenda fixé par le Khalife général des Layènes et aux orientations du coordonnateur général de l'Appel, a déclaré, vendredi, Daouda Mbaye, vice-président du Groupement central des Layènes.

"Sur les préparatifs du 146e Appel de Seydina Limamou Lahi d'ores et déjà, les travaux préparatifs ont été engagés, suivant l'agenda décliné par le Khalife et les orientations du coordonnateur général de l'Appel, ici présent [Seydina Issa Thiaw laye]", a-t-il dit.

S'exprimant devant des journalistes, sur l'état d'avancement des préparatifs, M. Mbaye a indiqué que, sous l'autorité du Khalif, le bureau du Groupement central des Layènes, en relation avec la Fédération des dahiras, les commissions mises en place et les principales associations de la communauté, s'est organisé pour atteindre les objectifs assignés à l'événement.

Il a notamment souligné la forte mobilisation de la communauté Ahloullahi à la suite de la remise des lettres fixant les montants des contributions par localité, ayant conduit à une journée de collecte jugée "exceptionnelle ", tenue le dimanche 7 décembre dernier à Cambérène.

À cette occasion, il a salué la participation massive des populations de cette localité.

Les préparatifs ont également été marqués par la tenue d'un Comité départemental de développement (CDD), sous l'autorité du préfet de Dakar, puis d'un Comité régional de développement (CRD) dirigé par le gouverneur de Dakar, le lundi 29 décembre 2025, en présence du coordonnateur général et du comité d'organisation.

Ces rencontres ont permis, selon lui, d'identifier l'ensemble des besoins dans les différents domaines, avec des assurances pour leur prise en charge optimale.

M. Mbaye a par ailleurs indiqué que l'ensemble des besoins recensés a été consigné dans un document d'expression des besoins, qui fera l'objet d'une évaluation lors d'une réunion nationale devant être présidée prochainement par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Cette rencontre permettra de faire le point sur les préoccupations liées au bon déroulement de la commémoration, a-t-il précisé, soulignant la collaboration étroite en cours avec le commandement territorial et les services concernés.

Il s'est également félicité d'une nouvelle approche décentralisée de l'organisation, visant une meilleure implication des collectivités territoriales.

À ce titre, il a cité la réunion inédite de suivi des engagements de la ville de Dakar, tenue le 31 décembre à Yoff, ainsi que les rencontres avec les maires de Yoff, Cambérène et Ngor.

Le vice-président du Groupement central des Layènes a formulé des prières pour le repos de l'âme du défunt Khalife, Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi, saluant sa "sobriété, son humilité et ses grandes ambitions" pour la communauté, tout en implorant "la paix et la réussite, de l'organisation de la 146e édition de la commémoration de l'Appel de Seydina Limamou Lahi.