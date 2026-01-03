Sénégal: Ouverture à Kaolack du 'Fora rural Invest' pour promouvoir l'insertion des jeunes ruraux

Kaolack — Le Conseil régional de concertation et de coopération des ruraux (CRCR) a lancé, vendredi, le "Fora rural-Invest" afin de contribuer à l'insertion socio-économique durable des jeunes ruraux de la région de Kaolack (centre) par l'amélioration de leur accès aux opportunités d'accompagnement, de financement et de commercialisation, a appris l'APS.

"Cette rencontre s'inscrit en droite ligne des activités du projet +Salouma-CNCR+ (le Conseil national), pour accompagner les jeunes entrepreneurs, qui évoluent tous dans le domaine agrosylvopastoral et halieutique, pour qu'ils restent au Sénégal, y travailler et y réussir", a expliqué le président du CRCR de Kaolack, Sidy Ba.

L'initiative en partenariat avec la Direction régionale du développement rural (DRDR) et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack vise à "accompagner les jeunes entrepreneurs, pour qu'ils restent au Sénégal, y travailler et y réussir", a t -il ajouté.

La rencontre , a ajouté Sidy Bâ, se veut une activité structurante et reproductible, visant à renforcer durablement l'écosystème d'accompagnement des jeunes ruraux dans la région de Kaolack", a-t-il signalé.

"A l'issue de cette rencontre, les jeunes auront une meilleure connaissance des dispositifs et opportunités offerts par les institutions présentes, à travers des échanges directs et constructifs entre eux et les structures d'accompagnement", a soutenu M. Ba.

Ces produits des jeunes sont valorisés à travers une mini-foire et des ventes directes durant ce fora rural invest.

Des contacts commerciaux sont établis et des démarches de contractualisation entamées, une feuille de route de suivi et d'accompagnement élaborée et validée par les parties prenantes avec la mise en place d'un comité de suivi endogène et renforcé dans son rôle de facilitation et d'accompagnement des jeunes.

Pour sa part, Binetou Guèye, membre de la Cellule appui-technique du CNCR a rappelé que ce projet "Salouma" du Programme alimentaire mondial (PAM) est dédié "à 100%" aux jeunes et aux femmes, cherchant à renforcer leurs capacités dans les différentes activités agrosylvopastorales et halieutiques.

"Elaboré pour une durée de trois ans, ce projet ambitionne d'enrôler 22 000 jeunes dans leurs différentes activités", a-t-elle fait savoir.

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, fait face à des défis structurels liés à l'emploi des jeunes, particulièrement en milieu rural, souligne un document du CRCR remis à la presse.

Malgré l'existence de multiples initiatives publiques et privées visant à promouvoir l'entrepreneuriat agricole agroalimentaire et rural, relève la même source, l'accès effectif des jeunes à ces opportunités demeure limité", explique une note du CRCR dont l'APS a eu connaissance.

Selon le document, cette situation s'explique notamment par un déficit d'information, une faible maîtrise des procédures d'accès aux dispositifs d'accompagnement, ainsi qu'un manque de mise en relation directe entre les jeunes entrepreneurs ruraux et les institutions d'appui, de financement et de commercialisation.