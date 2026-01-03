Madagascar: Perspectives 2026 - Les ambitions malgaches pour une année décisive

Les sportifs qui sont la fierté de la nation souhaitent une réelle réforme et considération dans le monde du sport à Madagascar.

Alain Désiré Rasambany (Ministre de la Jeunesse et des Sports)

L'année 2025 a été riche en efforts et en réalisations pour la jeunesse et le sport malgaches. Nous avons travaillé sans relâche pour consolider les bases d'un avenir prometteur pour les jeunes. L'année 2026 sera sous le signe de l'accélération et de la concrétisation, guidée par les principes de la Refondation. Nous allons renforcer les réformes éducatives et sportives pour garantir le développement harmonieux de nos jeunes talents. La réactualisation de la politique nationale de la jeunesse et celle du sport sera primordiale (...)

Nous mettrons en oeuvre le plan de vulgarisation pour expliquer les termes de cette refondation, et nous continuerons à former nos encadreurs régionaux pour assurer une coordination efficace sur tout le territoire. Le ministère soutiendra activement les initiatives visant à maintenir la paix et le dialogue national à travers les conseils de la jeunesse et le cercle de réflexion des jeunes. Notre ambition pour 2026 est de faire de la jeunesse le moteur d'une nation refondée, ancrée dans les valeurs de la paix, de la vérité, du dialogue et surtout de la culture malgache.

Christiane Jaofera Minaoharisoa (Basketteuse MVP Africa Cup, double championne d'Afrique 3x3)

Mon ambition pour 2026 est de porter haut les couleurs nationales à la Coupe du monde par l'intermédiaire du basketball. En cette période de refondation, je souhaite de plus en plus de valorisation des femmes et aussi la priorisation de la politique de relève ainsi que la validation et l'application de la politique nationale des sports pour que les athlètes de haut niveau puissent espérer dans la sérénité un avenir prometteur après leur carrière de compétiteurs.

Lalaina Nomenjanahary « Bolida » (Quart de finaliste à la CAN de football 2019)

Franchement, je ne sais plus quoi dire à propos du football au pays. J'en ai assez (...) Je pense qu'il faut désormais organiser des championnats dédiés aux jeunes U20 et U17, du foot féminin, afin de crédibiliser la sélection des Barea jeunes. La sélection devrait être formée par les talents méritants venant de différentes régions et pas les fils des dirigeants. En outre, les clubs devraient collaborer avec des clubs à l'étranger afin de faciliter l'envoi des joueurs pour effectuer des essais ou permettre aux entraîneurs de bénéficier des formations. La fédération et la direction technique nationale devraient monter des projets de développement. Il faut mettre fin à la corruption et donner la chance aux clubs méritants de remporter le titre.

Et l'élection du président de la fédération devrait être transparente et propre, ça suffit avec les présidents de ligues votants corrompus (...) J'attends plutôt du régime de la refondation la concrétisation des priorités en collaboration avec les partenaires étrangers.

J'attends des dirigeants une réelle concrétisation du développement du pays et qu'ils mettent fin à leurs pratiques de ne se préoccuper que de leurs intérêts personnels. Il est temps, je pense, que Madagascar et les Malgaches puissent jouir de leur part de bonheur.

Michel Ramandimbisoa « Toldo » (Gardien de but des Barea, élu trois fois homme du match et médaillé d'argent au CHAN 2025)

Mon objectif pour l'année 2026 est de garder autant que possible mes performances de la précédente saison. Je ferai bien évidemment de mon mieux pour donner en plus et faire toujours mieux qu'avant. La réforme et l'amélioration que j'attendrai pour cette année pour le football est l'organisation des championnats pour les jeunes depuis les tout-petits. J'attends également une meilleure organisation du championnat élite Pro League, jouer deux matchs par semaine serait intéressant pour avoir un bon rythme. Et dans le but de motiver un peu plus les sportifs en général, les partenaires devraient investir un peu plus pour les soutenir et les encourager. J'attends principalement du régime actuel de la refondation la paix et surtout qu'il fera preuve de pouvoir faire mieux que le précédent. Et qu'il considère un peu plus le sport et les sportifs, une des vitrines et fiertés de Madagascar à l'étranger.

Laura Aina Rasoanaivo Razafy (Judoka olympienne de Paris, championne d'Afrique)

Parmi mes objectifs figurent entre autres la conservation du titre de championne d'Afrique, des podiums aux circuits de l'IJF (Fédération internationale du judo) et d'entamer les qualifications olympiques. J'attends des dirigeants étatiques le soutien des athlètes dans la préparation des compétitions internationales, au pays et à l'extérieur. Nous attendons également la construction du dojo national pour que nous puissions bien nous préparer. Le sport est la vitrine de Madagascar. Je souhaite ainsi la valorisation et la considération des sportifs qui portent haut les couleurs nationales et qui sont la fierté de la nation.

Mathieu Andrianjafy (Pilote de rallye sextuple champion de Madagascar)

Parmi les réformes que j'attendrai au sein du sport mécanique pour la nouvelle année 2026 figurent entre autres l'amélioration des structures, la sécurisation, le soutien considérable des jeunes et une organisation plus transparente. Pour le sport en général, pratiquer une discipline devrait nous apprendre le contrôle de soi, le respect et la solidarité, outre la quête des résultats. Mon message pour le régime de la refondation est la priorisation désormais du sport, un vecteur de développement qui redore l'image de Madagascar à l'international.

Yves Sédrick Rakotoarisoa (Vainqueur du National La Marseillaise de pétanque, vice-champion Masters, médaillé d'or tir de précision, qualification aux Jeux mondiaux, Boule d'Or 2025)

J'ambitionne cette saison de décrocher le titre de champion du monde et de suivre les traces de mes idoles. Étant donné que je vais désormais évoluer en France, je tâcherai de consolider mes relations avec les joueurs, dirigeants et décideurs étrangers pour que je puisse ultérieurement soutenir et apporter mon aide aux joueurs locaux.