Congo-Kinshasa: A Kinshasa, nouvelle et vaste opération de sécurité contre les «Kulunas»

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités ont annoncé qu'une vaste opération des forces de sécurité avaient eu lieu lors des festivités de fin d'année à Kinshasa afin de lutter contre l'insécurité urbaine. Selon les chiffres communiqué par le ministère congolais de l'Intérieur, ce sont - au total - 241 individus qui ont été interpellés par les services de sécurité entre le 23 et le 31 décembre 2025 dans la capitale lors de cette opération baptisée « Ndobo ».

Les opérations ont concerné six des communes de Kinshasa, et la majorité des arrestations ont été enregistrées dans celle de Masina. Plus tôt dans le mois de décembre, la police kinoise avait été incitée par le ministre de l'Intérieur à intensifier sa lutte contre l'insécurité qui connaît traditionnellement un pic lors des festivités de fin d'année.

« Hameçon »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'opération « Ndobo », qui veut dire « hameçon » en Lingala, n'en est pas à ses débuts, elle a été lancée fin 2024 à Kinshasa puis élargie à d'autre villes comme Lubumbashi, Matadi ou encore Kenge. L'objectif des autorités de RDC est de lutter contre le phénomène de banditisme urbain, en visant particulièrement les gangs que l'on appelle ici les « Kulunas ».

Plusieurs milliers d'arrestations

Depuis le début des opérations, plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, certaines ont déjà été jugées lors d'audiences foraines avec des condamnations - parfois à de lourdes peines - notamment des condamnations à mort. Néanmoins, aucune exécution n'a encore été annoncée.