Cote d'Ivoire: Après avoir fait danser la CAN 2023, «Coup du Marteau» frappé par la justice

Le tube qui a rythmé la CAN 2023 pourrait-il être réduit au silence ? Saisi par des membres du groupe Team Paiya, le juge des référés a ordonné la suspension immédiate du morceau de coupé-décalé Coup du Marteau sur l'ensemble du territoire ivoirien. Une décision provisoire, dans un conflit autour des droits d'auteur.

Après avoir détrôné l'hymne officiel de la CAN, signé du groupe de zouglou Magic System, Coup du Marteau s'est imposé comme l'hymne officieux de la compétition, diffusé en boucle dans les stades, les fan zones et sur les réseaux sociaux. Mais derrière ce succès, un différend judiciaire oppose le beatmaker Tam Sir aux membres de Team Paiya, qui revendiquent une participation à la création, l'enregistrement et la promotion du morceau.

Selon les plaignants, le morceau est le fruit d'un travail collectif, mais tous les revenus issus des droits d'auteur auraient été perçus par Tam Sir. Dans leur assignation, ils l'accusent de s'être déclaré auteur et compositeur unique auprès du Burida, l'organisme ivoirien de gestion des droits, lui permettant ainsi de capter l'ensemble des revenus.

Malgré leur présence visible dans le clip officiel, ils estiment avoir été volontairement écartés et ont saisi la justice. Le juge des référés a donné raison aux plaignants, ordonnant la suspension immédiate de la diffusion du titre en Côte d'Ivoire et fixant une astreinte de 100 000 francs CFA (un peu plus que 150 euros) par jour de retard pour Tam Sir. Autrement dit, chaque jour de non-application de la décision entraîne une pénalité financière supplémentaire, jusqu'au règlement définitif du litige.

Malgré la décision judiciaire, le clip de Coup du Marteau reste pour l'instant accessible sur les plateformes numériques.