Mali: Dans ses voeux, Assimi Goïta annonce des consultations pour réviser de la Charte des partis

Lors de son discours à la nation pour le Nouvel An, le général Assimi Goïta, chef de la junte malienne, a annoncé l'organisation en avril prochain de consultations pour la relecture de la Charte des partis politiques, qui avait entraîné la dissolution de tous les partis du pays. L'objectif : définir les nouvelles conditions de formation et d'exercice des partis au Mali, suspendus depuis mai 2025. Entre avril et juillet 2024, les autorités maliennes de transition avaient déjà suspendu pendant trois mois les activités des partis politiques, invoquant des « raisons d'ordre public ».

Quel avenir des partis politiques dissous au Mali depuis mai 2025 ? Pour préparer cette révision, un comité d'organisation sera bientôt installé, annonce le président de transition Assimi Goïta dans son discours du 31 janvier 2025. Le président de ce comité ainsi que les participants aux consultations seront désignés par les autorités maliennes. Les discussions devraient porter sur le nombre de partis politiques qui pourraient exister et quels seront leurs rôles, droits et devoirs.

À ce jour, l'ex-classe politique malienne n'a pas encore réagi à cette annonce.

Arrestations d'opposants politiques

Depuis l'extérieur du pays, certains responsables politiques en exil se montrent sceptiques quant à l'inclusivité des consultations annoncées. Depuis mai 2025, les militaires ont interdit toutes les activités des partis politiques, invoquant des raisons d'ordre public et de sécurité. Ils ont également affirmé se conformer à l'une des recommandations issues des assises nationales, visant à instaurer un nouveau cadre multipartite.

En juin 2024, onze responsables politiques locaux ont été arrêtés à Bamako lors d'une réunion privée, alors que toutes les activités de partis étaient suspendues. Accusés de « tentative d'atteinte à la sûreté de l'État », ils ont été libérés quelques mois plus tard.