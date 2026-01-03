Sud-Soudan: MSF évacue une partie de ses équipes pour des raisons sécuritaires

3 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Alexandra Brangeon

Au Soudan du Sud, l'ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé, cette semaine, l'évacuation d'une partie de ses équipes de la ville de Lankien, dans l'État de Jonglei, en raison d'une détérioration de la situation sécuritaire.

Lundi 29 décembre, une frappe aérienne a eu lieu à proximité d'un centre de santé de MSF, d'un marché local et d'une piste d'atterrissage utilisée par l'ONG, blessant une douzaine de personnes et tuant une autre.

Le Soudan du Sud fait face à une recrudescence des combats, ces derniers mois, entre l'armée régulière et des groupes armés proches de l'opposition. Pour rappel, l'opposant et ancien vice-président Riek Machar a été incarcéré, il y a quelques mois, et inculpé de « meurtre », « trahison » et « terrorisme ».

Malgré cette évacuation partielle, le centre médical MSF de Lankien restera ouvert, explique le docteur Kevin Masandi, responsable des équipes médicales d'urgence, qui déplore une détérioration de la situation sécuritaire dans le pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La situation s'est détériorée et c'est la raison même de cette évacuation de nos équipes. En 2025, MSF a recensé au moins huit attaques contre des Centres de santé du Soudan du Sud, ce qui affecte notre projet parce que nous ne pouvons pas nous focaliser sur l'ensemble des activités planifiées.

Dr. Kevin Masandi, Responsable des équipes médicales d'urgence

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.