Sud-Soudan: MSF évacue une partie de ses équipes pour des raisons sécuritaires

Au Soudan du Sud, l'ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé, cette semaine, l'évacuation d'une partie de ses équipes de la ville de Lankien, dans l'État de Jonglei, en raison d'une détérioration de la situation sécuritaire.

Lundi 29 décembre, une frappe aérienne a eu lieu à proximité d'un centre de santé de MSF, d'un marché local et d'une piste d'atterrissage utilisée par l'ONG, blessant une douzaine de personnes et tuant une autre.

Le Soudan du Sud fait face à une recrudescence des combats, ces derniers mois, entre l'armée régulière et des groupes armés proches de l'opposition. Pour rappel, l'opposant et ancien vice-président Riek Machar a été incarcéré, il y a quelques mois, et inculpé de « meurtre », « trahison » et « terrorisme ».

Malgré cette évacuation partielle, le centre médical MSF de Lankien restera ouvert, explique le docteur Kevin Masandi, responsable des équipes médicales d'urgence, qui déplore une détérioration de la situation sécuritaire dans le pays.

La situation s'est détériorée et c'est la raison même de cette évacuation de nos équipes. En 2025, MSF a recensé au moins huit attaques contre des Centres de santé du Soudan du Sud, ce qui affecte notre projet parce que nous ne pouvons pas nous focaliser sur l'ensemble des activités planifiées.

Dr. Kevin Masandi, Responsable des équipes médicales d'urgence