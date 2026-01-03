Gabon: Logements, infrastructures et éducation - Le Chef de l'État en visite d'inspection des chantiers dans l'Ogooué-Lolo

En séjour dans la province de l'Ogooué-Lolo, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite d'inspection des chantiers relatifs aux secteurs de l'éducation, de l'habitat et des infrastructures, en vue d'évaluer leur niveau d'exécution.

La ville de Lastourville, chef-lieu du département de Mulundu, a constitué la première étape de cette mission. À cette occasion, le Chef de l'État s'est rendu successivement sur les sites du commissariat central de police, des vingt (20) logements en cours de construction, du futur hôpital départemental ainsi que du marché municipal de Lastourville.

Dans un élan de solidarité et d'inclusion sociale, le Président de la République a également procédé à la remise d'un tricycle motorisé à un compatriote vivant avec un handicap.

La seconde phase de cette tournée a conduit le Chef de l'État à Koulamoutou, chef-lieu de la province. Plusieurs projets structurants y ont été inspectés, notamment :

Le Lycée d'excellence de Koulamoutou, actuellement en phase d'achèvement. Cet établissement offrira des formations dans les domaines de l'ingénierie, des technologies et des sciences. Il comprend des salles de classe modernes, des laboratoires scientifiques, une bibliothèque, une infirmerie, des bureaux administratifs ainsi que des infrastructures sportives adaptées.

La cité Mibaka, située dans le deuxième arrondissement de Koulamoutou. Réalisée par la Société Nationale Immobilière et laissée à l'abandon par le régime déchu, cette cité est aujourd'hui en phase de finalisation. Le premier lot, composé de dix-sept (17) logements destinés aux agents de l'État, est en voie de livraison grâce à l'impulsion donnée par les nouvelles autorités.

Dans le même cadre, le Président de la République a inspecté les travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers, dont le taux d'exécution est estimé à 70 %.

L'ensemble de ces projets, d'une importance stratégique pour les villes de Koulamoutou et de Lastourville, s'inscrit dans la dynamique de développement économique et durable de la province de l'Ogooué-Lolo.

Au terme de cette journée d'inspection, le Chef de l'État a salué l'avancement des projets structurants en cours, soulignant leur contribution à l'équilibre territorial, à la réduction des disparités et à l'amélioration des conditions d'apprentissage, en garantissant à la jeunesse un environnement moderne, sécurisé et propice à l'excellence.