Sénégal: La communauté layène célèbre le 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi les 19 et 20 janvier

3 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

La communauté Layène célèbre le 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Les festivités se dérouleront les lundi 19 et mardi 20 janvier, sous la direction spirituelle du Khalife général, Seydina Mouhamadou Lamine Lahi.

Les cérémonies débuteront à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi, avant de se poursuivre à la grotte des Almadies à Ngor en fin de journée du lundi 19 janvier. Le lendemain, à Yoff Layène, les fidèles participeront au Yoor Yoor, suivi d'une grande cérémonie officielle dans l'après-midi.

Selon les organisateurs, ces commémorations sont autant des moments de ferveur religieuse que des occasions de promouvoir la solidarité, la paix et le civisme au sein de la communauté. Cette année, le thème retenu est « La solidarité islamique face aux défis contemporains », qui sera abordé à travers des prières, des discours et des échanges avec les fidèles.

