Afrique: CAN 2025 - Face au Soudan, le Sénégal veut prendre le quart numéro 12

Sénégal-Soudan. C'est l'affiche du 1er huitième de finale de la CAN 2025, ce samedi 3 janvier au stade Ibn Batouta de Tanger. Le Sénégal vise une 12e qualification en quart de finale en 18 participations. Voici quelques chiffres clés avant cette rencontre.

Les rencontres à élimination directe. Elles ont toujours un parfum particulier, avec l'excitation de franchir une nouvelle étape vers la gloire, et la crainte de faire ses valises. Face au Soudan ce samedi, le Sénégal voudra éviter le syndrome ivoirien. Après un premier tour parfait lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire (3 victoires en autant de matchs), les Lions avaient buté sur les Ivoiriens, avec un statut de meilleur troisième, en 1/8e de finale. Résultat des courses : une élimination aux tirs au but et des regrets qui hantent encore leurs nuits.

Face au Soudan, troisième du groupe E, le Sénégal a pour objectif de disputer un 12e quart de finale après 1965 (les Lions avaient disputé et perdu le match pour la 3e place contre la Côte d'Ivoire après avoir fini 2e de leur groupe lors de la phase de championnat, donc c'est considéré comme une demi-finale au palmarès), 1990, 1992, 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2017, 2019 et 2021. À noter qu'avant 2019, on avait directement les quarts de finale après le premier tour puisque la compétition se disputait à 16 équipes, avec 4 groupes de 4.

Poursuivre la série d'invincibilité

Autre objectif de cette partie : poursuivre la série d'invincibilité face au Soudan. Les Lions ont affronté les Crocodiles du Nil à 7 reprises pour 4 victoires et 3 nuls. La dernière confrontation remonte au 5 septembre 2025 avec un succès 2-0 à Dakar sur des réalisations de Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr lors du match retour des qualifications au Mondial 2026. À l'aller, les Soudanais avaient arraché le nul. Sur ces 7 matchs, il y a eu deux 0-0, alors que les Sénégalais ont marqué 8 buts pour 1 seul encaissé. Toutefois, en Coupe d'Afrique des Nations, ce sera le premier duel entre les deux équipes.

Néanmoins, il faut préciser qu'au palmarès de la CAN, le Soudan n'a rien à envier au Sénégal. En effet, les Crocodiles du Nil ont le même palmarès que le pays de Sadio Mané : un titre et deux finales perdues.

Toujours concernant l'invincibilité, le Sénégal est sur une série de 14 matchs sans défaite (9 victoires, 5 nuls). Le dernier match perdu au terme du temps réglementaire remonte à la finale de l'édition 2019 contre l'Algérie.

Sadio Mané, l'arme fatale

Pour remporter cette rencontre, le Sénégal misera sur un groupe à très fort potentiel, mais aussi sur un homme : Sadio Mané. Il est le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la CAN avec 10 réalisations, mais aussi le meilleur passeur avec 7 passes décisives. En outre, depuis 2010, aucun autre joueur n'est impliqué dans plus de buts que lui dans le tournoi. Monsieur plus.

Bilan du Sénégal à la CAN

1965 : ½ finale

1968 : 1er tour

1986 : 1er tour

1990 : ½ finale

1992 : ¼ de finale

1994 : ¼ de finale

2000 : ¼ de finale

2002 : Finale

2004 : ¼ de finale

2006 : ½ finale

2008 : 1er tour

2012 : 1er tour

2015 : 1er tour

2017 : ¼ de finale

2019 : Finale

2021 : Champion

2023 : 1/8e de finale