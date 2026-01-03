Afrique: Sénégal vs Soudan, à 16h - Qui pour pallier l'absence du capitaine Koulibaly ?

C'est la grande interrogation pour les supporters sénégalais. Le capitaine et pilier de la charnière centrale, Kalidou Koulibaly, manquera les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après son expulsion lors de l'ultime match de poules face au Bénin.

Ce samedi 3 janvier 2026, le Sénégal affronte le Soudan pour une place en quarts de finale. Leaders de leur groupe avec 7 points (deux victoires, un nul) et un bilan convaincant de 7 buts marqués pour un seul encaissé, les Lions de la Teranga évolueront à « domicile » à Tanger. Une victoire leur permettrait d'ailleurs de conserver leur camp de base jusqu'en demi-finale. Toutefois, cette solidité défensive sera mise à l'épreuve. Pape Thiaw devra composer sans son leader de défense.

C'est le deuxième carton rouge direct de Koulibaly sous le maillot national, le premier remontant à 2017 face au Burkina Faso. Pour rappel, son absence pour cumul de cartons lors de la finale de la CAN 2019 contre l'Algérie avait coûté cher à l'équipe. Cette fois, le sélectionneur devra improviser une charnière inédite pour pallier ce forfait.

Abdoulaye Seck, l'option de l'expérience

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aux côtés de Moussa Niakhaté, le défenseur du Maccabi Haïfa, Abdoulaye Seck, semble partir avec une longueur d'avance. Désigné homme du match face au Bénin après avoir marqué un but, Seck apporte son expérience (19 sélections, 3 buts) et son agressivité. Néanmoins, l'interrogation demeure sur la complémentarité. Niakhaté et Seck n'ont jamais évolué ensemble dans une défense à quatre, leurs rares associations ayant eu lieu dans un système à trois défenseurs (notamment face à la RDC en juin 2024).

Ce choix s'impose mais peut toutefois connaître des difficultés car étant une première.

Mamadou Sarr, la carte de la jeunesse

L'autre alternative mène à Mamadou Sarr. Bien que moins expérimenté, le Strasbourgeois a séduit lors de son entrée en jeu après l'expulsion de Koulibaly. Calme et doté d'une excellente qualité de relance, il a prouvé qu'il avait le niveau pour répondre présent malgré ses premières minutes en phase finale de CAN. Seul bémol tactique : il est gaucher, tout comme Moussa Niakhaté, ce qui pourrait influencer le choix du coach pour l'équilibre de l'axe central.

Le dernier mot revient à Pape Thiaw. Qui d'Abdoulaye Seck ou de Mamadou Sarr accompagnera Niakhaté pour verrouiller l'accès aux quarts ? Réponse ce samedi à 16h00 au Grand Stade de Tanger.