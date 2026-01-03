Madagascar: Année 2025 - Le colonel Randrianirina dresse le bilan de son exercice

Le Chef de l'État a tenu un discours à la nation, mercredi, pour présenter ses voeux du Nouvel An. Il y a défendu le bilan de ses premiers mois à la tête du pays et a annoncé que l'évaluation du gouvernement est en marche.

"Nous ne dévions pas des objectifs de la lutte". Ces mots ont été dits par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, lors de son premier discours à la nation à l'occasion du Nouvel An. Des mots pour rassurer l'opinion publique sur le cheminement de la Transition.

Le rendez-vous a été donné mercredi, à 19 heures, pour la diffusion à la radio et à la télévision publique de la première allocution de voeux du président de la Refondation de la République. Sur la forme, le décor a été planté au palais d'État d'Iavoloha. En tenue de combat, l'officier supérieur est entouré des quatre autres colonels qui siègent au Haut Conseil de la Refondation. Sur le fond, il est essentiellement question du bilan des premiers mois d'exercice du colonel Randrianirina, mais aussi de rassurer quant à la voie sur laquelle il conduit le pays.

"Le cheminement est clair. Il s'agit d'engager une réforme en profondeur à travers la concertation nationale, de mettre en place la Ve République, ainsi que d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles", a déclaré le locataire d'Iavoloha. Avant d'aborder le bilan de ses deux mois et demi aux manettes du pays, l'officier supérieur a d'abord rappelé les circonstances qui l'ont propulsé au sommet de l'État, à savoir les manifestations qui ont démarré le 25 septembre. Il a ainsi adressé ses remerciements "à ceux qui ont participé à la lutte et qui se sont sacrifiés pour le pays".

Le président de la Refondation a ainsi fait un clin d'oeil aux jeunes, qui ont été au front durant les manifestations. Il les a invités à prendre une part active au développement du pays en soumettant des projets que l'État fera l'effort de financer. Il invite aussi l'ensemble de la population à "être solidaire et à travailler ensemble afin de réussir ensemble, pour marcher ensemble vers la lumière par le biais de la refondation nationale".

S'agissant du bilan de ses premiers mois d'exercice, le colonel Randrianirina a souligné que "notre priorité est de répondre aux aspirations de la population, martelées durant les manifestations, notamment celle de pouvoir jouir pleinement de leurs droits fondamentaux". Il cite comme premier exemple le droit à l'eau et à l'électricité. La pénurie dans ce secteur a, en effet, été le déclencheur du mouvement populaire ayant évincé du pouvoir Andry Rajoelina, ancien président de la République.

Évaluation

Le nouvel homme fort de l'État défend alors les actions pour répondre aux aspirations de la population. Dans son bilan, il s'est particulièrement appliqué à mettre en avant les projets activés dans le domaine énergétique. Il a, par exemple, noté que lors de sa prise de pouvoir, le gap énergétique à Antananarivo était de 30 mégawatts. À l'entendre, la production d'électricité sur le réseau interconnecté d'Antananarivo a augmenté de 20 mégawatts avec la réparation des trois groupes thermiques de la Jirama à Ambohimanambola.

Le Chef de l'État met également l'accent sur la dotation de vingt-huit nouveaux transformateurs à la Jirama afin de remplacer ceux qui sont défectueux. Toutefois, les longues coupures de courant en raison de problèmes techniques indiquent que redresser ce secteur nécessite une approche holistique. Par ailleurs, l'énergie thermique, coûteuse, limite la projection à long terme. En matière de transition vers l'utilisation de l'énergie durable, le colonel Randrianirina annonce le lancement des projets hydroélectriques Volobe et Sahofika, cette année.

Sur sa lancée, le locataire d'Iavoloha annonce également une opération de panneaux solaires pour les ménages, qui sera sous la houlette de la Jirama. L'officier supérieur rappelle aussi les installations solaires pour les universités afin de leur assurer une autonomie énergétique. C'est en prenant l'exemple des projets dont bénéficient les universités, par ailleurs, qu'il aborde les efforts étatiques dans l'amélioration de l'approvisionnement en eau. Des forages y sont menés.

Les projets pour améliorer l'approvisionnement en eau à Antananarivo sont déjà en cours, atteste également le Chef de l'État. Il a, du reste, abordé le sujet du respect de la liberté d'expression. Que ce serait au nom de ce droit qu'il a accordé "une grâce aux détenus politiques". Il serait néanmoins opportun de définir précisément ce qu'est un détenu politique. Des personnalités ayant des tourmentes judiciaires revendiquent ce statut. Elles sont pourtant poursuivies ou condamnées pour des crimes qui ne peuvent même pas bénéficier des remises de peine décrétées mercredi, certaines ayant été arrêtées en flagrant délit.

En parlant de bilan, le colonel Randrianirina a indiqué que l'évaluation du gouvernement est en cours. Il a en effet donné un délai de deux mois à l'équipe gouvernementale pour faire ses preuves. Sans ambages, il déclare que les membres du gouvernement ou les responsables défaillants seront remplacés. À s'en tenir à son discours de mercredi, les efforts pour répondre aux besoins d'amélioration des conditions sociales de la population, le redressement de la situation économique du pays et des ménages, la réhabilitation des infrastructures routières, entre autres, seraient parmi les points d'évaluation.