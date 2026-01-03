Madagascar: Une opération panneaux solaires en faveur des ménages

Lors de son allocution, le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a évoqué des solutions aux problèmes énergétiques, dont la distribution de panneaux solaires pour les particuliers.

Lors de son allocution de présentation des voeux à la nation, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, a annoncé la mise en oeuvre d'une opération de distribution de panneaux solaires destinée aux foyers malgaches. Cette initiative sera menée en collaboration avec la société nationale d'eau et d'électricité, la Jirama.

Selon le locataire d'Iavoloha, des facilités de paiement sur une période de cinq à sept ans seront proposées afin de permettre aux usagers d'accéder plus facilement à ce type d'installation. « Cette option offrira aux personnes intéressées la possibilité de passer plus aisément à l'énergie solaire », a-t-il indiqué. Pour le colonel Michaël Randrianirina, cette mesure constitue une solution durable visant à améliorer l'accès à l'électricité et à réduire significativement les coupures récurrentes.

Dans les grandes lignes du gouvernement de la Refondation, la transition vers les énergies vertes, et notamment solaires, est une priorité budgétaire stratégique. Les étudiants à l'université ont déjà bénéficié de ce type d'opération, avec près de 370 panneaux solaires déjà installés, totalisant une puissance de 590 kilowatts. Le gouvernement a également entamé une migration progressive des infrastructures publiques vers le solaire.

Les universités publiques sont les premières bénéficiaires, suivies d'institutions comme le Service de renseignement financier (Samifin). Une installation solaire de 500 kW est également prévue pour alimenter le Palais, dont les travaux ont été annoncés pour fin 2025. En d'autres termes, l'énergie solaire est érigée en pilier de la souveraineté énergétique. Cette année, la loi de finances consacre une enveloppe record de 646 milliards d'ariary au secteur énergétique.

Réduire la dépendance

Même si les modalités de ce fonds restent encore à déterminer, les grandes lignes de la loi de finances suggèrent que l'État s'oriente vers la transition énergétique. L'objectif est de réduire la dépendance aux hydrocarbures de la Jirama. Ce budget finance également en grande partie l'achèvement de parcs solaires stratégiques à Antananarivo et en province.

Pour pérenniser ces investissements, le gouvernement combine des incitations fiscales pour la production locale d'équipements et des partenariats de microfinance, facilitant l'accès des ménages aux kits photovoltaïques.