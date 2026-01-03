Madagascar: Réveillon - Rossy transforme le Dana Club en chaudron

Le spectacle « Grand Réveillon de l'année Rossy », organisé à l'occasion de la Saint-Sylvestre au Dana Club Talatamaty a offert une soirée de luxe, de danse et d'ambiance réussie.

La Saint-Sylvestre a pris des allures de grande fête au Dana Club Talatamaty, offrant un rendez-vous musical placé sous le signe de l'élégance. Dès les premières heures, l'atmosphère s'est voulue à la fois chic et chaleureuse, réunissant un public nombreux, majoritairement adulte, au profil élégant et raffiné.

Sur la piste de danse, l'ambiance était au rendez-vous. Le public n'a pas hésité à se lever pour danser, porté par une énergie communicative et une animation maîtrisée. Rossy, entouré de son groupe au grand complet, a livré une prestation remarquée, alternant titres entraînants, chansons plus calmes et interprétations, dans un équilibre particulièrement apprécié par l'assistance.

Parmi les moments forts de la soirée, l'interprétation du titre « Iaô », chanté au moment où minuit a sonné, a particulièrement marqué les esprits. Lors de cette prestation symbolique, une grande partie du public s'est levée pour danser, transformant la salle en une véritable piste festive.

Rossy a également proposé des morceaux plus doux, tels que « Tiako Tiako », « Hamadika » et « Ohatran'ny tany tsy misy olona », apportant une touche d'émotion et de nostalgie au spectacle.

Ferveur

Les titres « Na dia alavitra » et « Any Malala », chantés de manière mélancolique, ont donné lieu à de beaux moments de communion entre l'artiste et son public, qui a repris les paroles avec ferveur. Autre temps fort de la soirée, le partage du gâteau, accompagné d'animations et d'effets spéciaux, a offert un instant spectaculaire et festif, vivement applaudi par les convives. De nombreux autres morceaux et interprétations sont venus compléter un répertoire riche et varié.

Organisé par LAX Pro, l'événement a pleinement atteint ses objectifs. Selon l'organisateur, l'ambiance a conquis les fans, avec un taux de satisfaction annoncé à 100 %. La fête s'est prolongée jusqu'au petit matin, confirmant le succès de ce grand rendez-vous musical de la Saint-Sylvestre.