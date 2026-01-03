Madagascar: Voeux de nouvel an - Rajoelina prêche l'unité et la responsabilité

Une sortie inattendue. Deux mois et demi après son départ du pays, Andry Rajoelina, ancien président de la République, sort du silence via sa page Facebook. Jeudi, il y a publié un message de vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Dans les premiers passages de sa publication, l'ancien chef d'État adresse à la population ses vœux « de paix, de courage et d'espérance », en faisant le rapprochement avec le contexte national. Pour l'homme politique, « Madagascar traverse une tempête, une épreuve marquée par l'inquiétude, l'incertitude et parfois la peur ». Andry Rajoelina prêche cependant que « l'heure n'est ni à la haine ni à la vengeance, mais à l'unité et à la responsabilité ».

Les manifestations qui ont démarré le 25 septembre, appuyées ensuite par les militaires conduits par le colonel Michaël Randrianirina, actuel chef d'État, ont poussé Andry Rajoelina hors du pouvoir. L'ancien locataire d'Iavoloha a quitté le pays le 12 octobre à bord d'un avion militaire français. Dans son message du Nouvel An, Andry Rajoelina explique que « face aux menaces, aux tensions et aux divisions que nous avons traversées, c'est en mon âme et conscience que j'ai fait le choix de m'écarter, plutôt que d'entraîner le peuple malgache dans l'affrontement et le chaos ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Suivant la ligne de son appel à l'unité et à la responsabilité, l'ancien président émet ainsi le souhait « que cette nouvelle année soit une année où les divergences laissent place au dialogue, où le peuple retrouve espoir », en arguant que « les Malgaches méritent un avenir meilleur ». Bien qu'il indique s'adresser à la population, une partie de la publication de l'ancien chef d'État pourrait plus résonner chez ses partisans. « À vous qui êtes fragilisés et éprouvés. Vous qui vous sentez persécutés. Sachez que vous n'êtes pas seuls », soutient-il.