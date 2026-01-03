Madagascar: Maternité - Stenie Andrianjafy, le premier bébé de 2026

3 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

À 1 h 57 du Nouvel An, un enfant a découvert le monde, devenant l'un des tout premiers bébés nés au Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie-Obstétrique (CHU GOB). Il s'agit de la petite Stenie Andrianjafy, qui pesait 2 885 grammes. Née par voie basse, elle respirait seule et poussait un cri vigoureux. L'accouchement s'est déroulé sans complication, malgré le jeune âge de la mère.

Sa mère, Francia Victorine Razanadrakoto, âgée de seulement 17 ans, avait été admise à l'hôpital quelques heures plus tôt, en début de soirée. « Nous étions très inquiets, car c'était le premier enfant de ma belle-fille. La jeune maman n'avait que 17 ans à peine. La date prévue pour l'accouchement était le 25 décembre, mais le bébé est finalement arrivé une semaine plus tard », raconte avec joie la mère d'Elie Andrianjafy (le père du nouveau-né).

Pour eux, l'essentiel était que le bébé soit en bonne santé. Sa naissance a été une véritable joie et une grande fête pour toute la famille. « Nous venions d'Ambalavao Ambatofotsy, sur la route d'Antsirabe, et nous sommes partis vers 16 heures. Nous avons d'abord fait une halte au CSB II d'Anjomakely, mais on nous a conseillé de nous rendre dans un grand hôpital, car l'échographie montrait que le bébé était en position siège. Cela semblait plus sûr pour la mère», poursuit-elle.

Heureusement, tout s'est bien passé et le bébé est né en toute sécurité.

« Nous sommes soulagés et heureux de voir ce petit miracle parmi nous », conclut-elle.

