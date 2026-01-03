Madagascar: Prestige - Njakatiana fait vibrer le public à Ivato

À l'occasion de la Saint-Sylvestre, Njakatiana a offert au public malgache une soirée rare et mémorable lors du Réveillon Prestige, organisé dans un hôtel cinq étoiles à Ivato.

La Saint-Sylvestre a été célébrée avec éclat à Ivato, où Njakatiana a retrouvé son public dans le cadre raffiné d'un hôtel cinq étoiles pour un Réveillon Prestige placé sous le signe de l'élégance et de l'émotion. Nombreux sont ceux qui ont répondu présent pour vivre cette soirée exclusive, pensée comme un moment de partage et de communion musicale.

Dès l'accueil, l'ambiance a séduit par son caractère à la fois festif et luxueux. Les convives ont pu savourer un buffet royal servi à table, tout en profitant d'un spectacle au style cabaret, mêlant observation et plaisir gastronomique. Le décor soigné et l'organisation maîtrisée ont offert un cadre idéal pour célébrer le passage à la nouvelle année.

Sur scène, Njakatiana a déroulé un répertoire varié, composé de titres emblématiques de sa carrière. Alternant chansons douces et rythmes plus entraînants, l'artiste a su capter l'attention du public et créer une atmosphère chaleureuse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Messages forts

Il a également démontré l'étendue de son talent en jouant plusieurs instruments au cours de la soirée, notamment la guitare et le saxophone, apportant une dimension supplémentaire à sa performance. Très rapidement, la piste de danse s'est animée : certains spectateurs se sont levés pour danser, tandis que d'autres, notamment les couples, ont valsé dans une ambiance romantique et feutrée.

Moment particulièrement attendu de la soirée, le titre « Mpankafy » a suscité une vive émotion. Ce duo, très aimé du public, a vu de nombreux couples se lancer dans le blues, renforçant l'esprit de complicité et de proximité qui a marqué l'événement.

Au-delà de la performance musicale, la soirée a été ponctuée de messages forts de la part du groupe Njakatiana. Ce dernier a adressé ses voeux pour l'année 2026, remercié chaleureusement le public pour sa présence et exprimé sa gratitude envers les fans pour leur fidélité tout au long de l'année écoulée, avant de conclure la soirée par une bénédiction empreinte d'émotion.