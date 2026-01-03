Madagascar: Yves Sedrick Rakotoarisoa - « Je vise le titre mondial »

Le sommet mondial dans le viseur. La saison 2025 a été, pour le joueur de pétanque du club de l'Union bouliste Manjaka (UBM Ambohitrimanjaka), Yves Sédrick Rakotoarisoa, une année de succès marquée par une ascension considérable. Récemment élu meilleur bouliste mondial, Yves Sédrick Rakotoarisoa, âgé de 27 ans, a décroché le trophée « La Boule d'Or 2025 », la sixième édition, à la mi-décembre, comme cerise sur le gâteau.

Après un parcours impressionnant et à l'issue d'une longue et fructueuse tournée estivale en France en 2025, Yves Sédrick et son coéquipier Daniel Riantsoa Jean-François Rakotondrainibe évolueront à partir de ce mois de janvier au club français de Décines pour une durée de quatre ans. « Mon principal objectif est de décrocher, comme mes idoles, le titre de champion du monde et d'aider plus tard mes joueurs compatriotes qui ont le même rêve que moi en jouant à la pétanque », confie Yves Sédrick, l'un des meilleurs boulistes national et mondial de la saison 2025.

En pleine ascension

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Influencé par son grand frère, il a commencé à jouer aux boules à l'âge de dix ans. Il avait participé pour la première fois à des compétitions pour les juniors quand il avait 17 ans, avec le club CAI. Il avait, quand il était petit, pratiqué d'autres disciplines comme le football et il participait souvent à des tournois interquartiers. Concernant ses études, après le bac, «j'ai suivi des formations en art culinaire. J'avais géré un restaurant à Isoraka. J'ai normalement dû effectuer des stages, mais j'avais décidé autrement pour réaliser mon rêve en jouant à la pétanque», relate Yves Sédrick.

Yves était vice-champion de Madagascar des juniors en 2015. Sur la scène internationale, il avait remporté la médaille d'or de pétanque en doublette masculine aux Jeux des Îles de l'océan Indien à domicile en 2023. Il a démarré avec succès la saison 2025 en remportant la victoire au tournoi d'ouverture organisé par la Fédération sport-boules malgache. L'an passé, Yves avait décroché la médaille d'or de tir de précision au test event qualificatif aux Jeux mondiaux de Chengdu, en Chine. Parmi ses exploits historiques figuraient le sacre de champion du National La Marseillaise et celui de vice-champion du Masters de pétanque.