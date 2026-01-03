Madagascar: The last greatest show - Un spectacle de réveillon marquant

Présenté à l'occasion du réveillon à Akanin'ny Tiana Ambohimanandray, The Last Greatest Show a tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle total, intense et généreux, applaudi jusqu'aux premières lueurs du jour.

Selon les retours des spectateurs, la soirée a été un véritable succès. Le public, resté pour certains jusqu'à 5 heures du matin, a pleinement profité d'une ambiance festive. À quelques places près, la salle affichait le quasi-guichet fermé, confirmant l'engouement autour de l'événement.

Porté par Namana sy Mozika et produit par Kokomo Productions, ce spectacle du réveillon marque la deuxième et dernière représentation après une première édition saluée en avril. Plus de 25 chansons ont rythmé la soirée, alternant moments de pur show et instants d'émotion.

Parmi les temps forts, la reprise de « Fix You » de Coldplay par Gaelle Tsirininofy et Steph Rambi a profondément touché la salle, tandis que Yrinaf sur « R.E.S.P.E.C.T », Kanto sur « I Want You Back » et Manou Radonason avec une version jazz et sensuelle de « Faka vady » ont électrisé le public.

Le passage à minuit a été célébré avec « Ndao mba hiaraka » de Tovo J'hay. D'autres moments marquants ont ponctué la soirée, notamment le solo de caisse claire de Josias, le solo rock de Yahkin sur « Somebody to Love », accompagné par la danseuse Priscilla, ainsi que « Famille » de Jean-Jacques Goldman pour clôturer le spectacle.

L'hommage à Fanja Andriamanantena, à travers « Taratasy ho anao », a suscité une vive émotion, tout comme la reprise poétique de « Dreams Are My Reality » par Steph Rambi. La réorchestration de « Madame la guitare » par Larry et la nouvelle version de « Hafanana » de Nate Tex ont, enfin, été largement applaudies.