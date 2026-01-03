Madagascar: Fin d'année - La police rapporte des incidents mineurs

Lors des festivités du 31 décembre et du 1er janvier, Antananarivo a enregistré dix faits d'insécurité au total, dont trois vols à la tire, deux cambriolages, un vol simple et quatre autres incidents assimilés.

Côté circulation, quatorze accidents corporels ont été recensés, faisant dix-huit blessés, ainsi que deux accidents matériels. Trente personnes ont par ailleurs été contrôlées et conduites au commissariat pour examen de situation, à cause de comportements jugés suspects.

Dans le détail, Tanà-ville concentre trois vols à la tire et deux cambriolages, six accidents corporels (neuf blessés) et un accident matériel. À Atsimondrano, les commissariats ont signalé un vol simple et un cambriolage, tandis que six accidents corporels ont provoqué sept blessés. Avaradrano est restée globalement calme sur le plan sécuritaire, mais trois accidents de la route y ont été rapportés, dont deux corporels avec deux blessés et un accident matériel.

Ce bilan confirme la mobilisation des forces de l'ordre pour encadrer les célébrations et limiter les débordements. Des centaines de policiers ont été déployés.