Madagascar: Antsiranana - Des fêtes à visages multiples

Malgré des préparatifs jugés plutôt timides dans le centre-ville d'Antsiranana et les perturbations météorologiques survenues dès le début de l'après-midi jusqu'aux environs de 21 heures, les Antsiranais n'ont pas renoncé à célébrer la fin de l'année 2025 dans une ambiance chaleureuse et animée.

Dans la capitale du Nord, le réveillon et le Nouvel An ne se résument pas à une simple célébration calendaire. Ils constituent un moment à forte charge symbolique, révélateur des dynamiques sociales, culturelles et économiques de la région.

Cette année, la pluie, tombée sans discontinuer jusqu'en soirée du 31 décembre, n'a pas empêché les habitants de sortir massivement pour marquer la fin de l'année 2025. Sous une pluie battante et dans la boue, de nombreux fêtards ont néanmoins rejoint les lieux déjà choisis pour clore l'année.

De son côté, le délestage, devenu presque prévisible en l'absence de solutions durables de la part des responsables concernés, a toutefois plongé plusieurs quartiers dans l'obscurité durant la nuit du réveillon. La fête s'est imposée comme un acte collectif de résilience.

Dès 22 heures, la dynamique s'est déplacée vers les grands axes urbains. La place Foch et la rue Colbert, surnommée «rue des riches», sont devenues les épicentres d'une affluence record, réunissant jeunes et moins jeunes, Malgaches et étrangers, fidèles à la tradition. Cet axe historique, abritant plusieurs grandes discothèques, hôtels et restaurants emblématiques, tels que le Lynx, le Grand Hôtel, Étincelle, Vahinée ou encore le Nouvel Hôtel, a connu une affluence exceptionnelle dans la nuit du 31 décembre.

L'Hôtel de la Poste, à la place Kabary, s'est particulièrement distingué en attirant une foule nombreuse jusque sur les balcons, portée par la prestation de l'artiste Dalvis, qui a su électriser la soirée. Après minuit, cortèges de véhicules, embouteillages spectaculaires et longues files d'attente devant les boîtes de nuit ont prolongé la nuit jusqu'à l'aube.

D'autres catégories de personnes ont préféré des célébrations plus sobres, en famille, au sein des églises ou à travers diverses associations. Sur tous ces fronts, la convivialité était au rendez-vous. L'ambiance informelle régnait également dans certains quartiers, où des groupes de jeunes ont opté pour des rassemblements plus accessibles. À noter toutefois une affluence relativement modérée dans certains bars de quartier.

Après le coup de minuit, une foule dense et d'importants embouteillages ont été observés sur l'axe reliant l'Hôtel de Ville au Nouvel Hôtel. Ce secteur est devenu un point de ralliement incontournable. Comme le veut la coutume, les cortèges ininterrompus de motos et de voitures ont constitué l'attraction principale, captivant les spectateurs pendant de longues heures. Ce n'est qu'après ces défilés que les files d'attente devant les discothèques ont repris, les festivités ne prenant fin qu'au lever du jour.

Nouvel An sous l'eau

« Ce n'était pas le luxe, mais l'essentiel était là, la famille, la musique et la joie d'être ensemble. On travaille dur toute l'année, cette nuit-là, on oublie un peu les soucis », confie Tombozafy, un jeune de 35 ans, rencontré peu après minuit.

Le premier jour de l'année 2026 a, lui aussi, débuté sous la pluie en début d'après-midi, suscitant l'inquiétude de nombreux parents qui envisageaient des sorties en famille. Mais le ciel s'est finalement dégagé et Antsiranana a retrouvé son effervescence, car la population s'est massivement retrouvée devant l'Hôtel de Ville, dans le jardin de la place Foch et dans les différents quartiers de la ville pour prolonger la fête.

Cette nouvelle année 2026 a également été marquée par l'escale du paquebot MSC Opera, qui a accosté au port d'Antsiranana pendant quelques heures. Un événement qui a provoqué un important attroupement de curieux et de visiteurs du côté de la place Joffre. L'escale de ce géant des mers au port a suscité un engouement notable, attirant photographes professionnels et amateurs de selfies, venus immortaliser l'événement.

Par ailleurs, les aires de jeux pour enfants ainsi que les temples de la gastronomie ont continué d'attirer une forte affluence, confirmant l'envie générale de profiter pleinement des premiers instants de la nouvelle année.