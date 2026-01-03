Madagascar: Hydroélectricité - L'État prévoit de lancer les projets Volobe et Sahofika en 2026

Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a annoncé l'intention de l'État de lancer les projets hydroélectriques de Sahofika (près de 200 mégawatts) et de Volobe (120 mégawatts) pour 2026. Durant sa présentation des voeux pour le Nouvel An, il a indiqué vouloir démarrer ces projets d'envergure cette année. « Nous n'attendrons plus longtemps, car nous allons entamer cette année les projets à long terme, comme Volobe et Sahofika », a-t-il déclaré, concluant son bilan du secteur énergétique.

Depuis sa mise en place début octobre, le gouvernement de la Refondation s'est engagé dans une course contre la montre pour rattraper plus de cinq ans de retard. Récemment, le Parlement a imposé un délai strict jusqu'à fin 2025 pour finaliser toutes les démarches administratives et contractuelles pour le projet Sahofika. Pour Volobe, les lignes bougent sur le terrain. Les travaux de réhabilitation de la route menant au site ont été accélérés fin 2025. Cette opération, conduite par la région Atsinanana, vise à sécuriser le transport des équipements lourds et à fluidifier l'accès pour les communes de Fanandrana, Ambodilazana, Satrandroy et Ifito.

En décembre 2025, la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe (CGHV) a également indiqué qu'une nouvelle barge a été officiellement mise à l'eau sur le fleuve Ivondro pour sécuriser la traversée des populations locales et des futures équipes de chantier. Sur le plan administratif, le projet Volobe est encore en phase de bouclage financier. Initialement prévu pour fin 2025, il a été officiellement prolongé jusqu'en juin 2026 pour permettre la mobilisation complète des fonds par la SFI et le groupe Banque mondiale. Il s'agit d'une condition sine qua non au démarrage effectif des travaux.

Les projets Volobe et Sahofika ont été classés prioritaires par le gouvernement pour accélérer les chantiers sur tous les fronts

