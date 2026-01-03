Ethiopie: La croissance de la production de café à Jimma stimule le secteur touristique

Addis-Abeba — La progression soutenue de la productivité caféière dans la zone de Jimma, au sein de l'État régional d'Oromia, contribue de manière croissante à l'essor du tourisme, ont indiqué des responsables locaux.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte national marqué par des performances historiques en matière de production et de recettes d'exportation de café, rendues possibles par des réformes sectorielles profondes touchant à la fois l'agriculture et le tourisme.

Le Bureau de l'agriculture de la zone de Jimma souligne que l'amélioration des pratiques de culture et de transformation du café renforce les moyens de subsistance des agriculteurs tout en attirant des visiteurs désireux de découvrir le riche patrimoine caféier éthiopien.

La modernisation de la filière, axée sur la qualité, la productivité et la valorisation culturelle, s'aligne sur la stratégie fédérale visant à faire du café un vecteur de promotion économique et touristique.

Cette tendance est renforcée par une tournée de familiarisation des médias sur le tourisme caféier, organisée par le ministère du Tourisme dans plusieurs zones de production, notamment dans le kebele de Shasha, au woreda de Goma.

L'initiative s'inscrit dans une campagne nationale destinée à positionner les régions caféières comme destinations touristiques à part entière, parallèlement à l'augmentation des exportations.

Selon Abdi Mohamed Nour, directeur adjoint du Bureau de l'agriculture de la zone de Jimma, le café demeure au coeur de la vie sociale et économique locale.

Il a souligné que les efforts en faveur de la qualité et de la productivité profitent aux agriculteurs tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme caféier, les visiteurs étant de plus en plus attirés par les plantations, les méthodes de transformation et la culture du café.

À l'échelle nationale, le secteur continue d'enregistrer des résultats remarquables grâce aux réformes menées par l'Autorité éthiopienne du café et du thé.

Les données officielles indiquent que l'Éthiopie a généré 1,6 milliard de dollars d'exportations de café au cours des cinq premiers mois de l'exercice fiscal 2025/26, avec un objectif annuel dépassant les 3 milliards de dollars.

Le café, cultivé dans plusieurs régions aux profils aromatiques distincts, demeure ainsi un pilier stratégique de l'économie éthiopienne, combinant croissance agricole, recettes en devises et développement du tourisme culturel.