Ethiopie: La croissance de la production de café à Jimma stimule le secteur touristique

3 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La progression soutenue de la productivité caféière dans la zone de Jimma, au sein de l'État régional d'Oromia, contribue de manière croissante à l'essor du tourisme, ont indiqué des responsables locaux.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte national marqué par des performances historiques en matière de production et de recettes d'exportation de café, rendues possibles par des réformes sectorielles profondes touchant à la fois l'agriculture et le tourisme.

Le Bureau de l'agriculture de la zone de Jimma souligne que l'amélioration des pratiques de culture et de transformation du café renforce les moyens de subsistance des agriculteurs tout en attirant des visiteurs désireux de découvrir le riche patrimoine caféier éthiopien.

La modernisation de la filière, axée sur la qualité, la productivité et la valorisation culturelle, s'aligne sur la stratégie fédérale visant à faire du café un vecteur de promotion économique et touristique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette tendance est renforcée par une tournée de familiarisation des médias sur le tourisme caféier, organisée par le ministère du Tourisme dans plusieurs zones de production, notamment dans le kebele de Shasha, au woreda de Goma.

L'initiative s'inscrit dans une campagne nationale destinée à positionner les régions caféières comme destinations touristiques à part entière, parallèlement à l'augmentation des exportations.

Selon Abdi Mohamed Nour, directeur adjoint du Bureau de l'agriculture de la zone de Jimma, le café demeure au coeur de la vie sociale et économique locale.

Il a souligné que les efforts en faveur de la qualité et de la productivité profitent aux agriculteurs tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme caféier, les visiteurs étant de plus en plus attirés par les plantations, les méthodes de transformation et la culture du café.

À l'échelle nationale, le secteur continue d'enregistrer des résultats remarquables grâce aux réformes menées par l'Autorité éthiopienne du café et du thé.

Les données officielles indiquent que l'Éthiopie a généré 1,6 milliard de dollars d'exportations de café au cours des cinq premiers mois de l'exercice fiscal 2025/26, avec un objectif annuel dépassant les 3 milliards de dollars.

Le café, cultivé dans plusieurs régions aux profils aromatiques distincts, demeure ainsi un pilier stratégique de l'économie éthiopienne, combinant croissance agricole, recettes en devises et développement du tourisme culturel.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.