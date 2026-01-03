Ethiopie: Le pays intensifie son développement industriel afin de stimuler l'emploi et de renforcer la production nationale

3 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le renforcement du tissu industriel éthiopien contribue à une création accélérée d'emplois et à la consolidation de la production nationale, s'inscrivant pleinement dans la dynamique globale de transformation économique du pays, a indiqué le Bureau du Premier ministre.

Selon le Bureau, une industrialisation ciblée, appuyée par des politiques de substitution aux importations, permet à l'Éthiopie de réduire sa dépendance extérieure, d'économiser des devises et de bâtir des chaînes de valeur nationales solides et résilientes.

Par ailleurs, les investissements dans les parcs industriels, l'accompagnement des producteurs locaux et la promotion des produits « Made in Ethiopia » dynamisent la croissance, favorisent le développement des compétences et de l'innovation, tout en générant une valeur ajoutée et des opportunités durables à l'échelle nationale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.