Ethiopie: Le pays intensifie son développement industriel afin de stimuler l'emploi et de renforcer la production nationale

Addis-Abeba — Le renforcement du tissu industriel éthiopien contribue à une création accélérée d'emplois et à la consolidation de la production nationale, s'inscrivant pleinement dans la dynamique globale de transformation économique du pays, a indiqué le Bureau du Premier ministre.

Selon le Bureau, une industrialisation ciblée, appuyée par des politiques de substitution aux importations, permet à l'Éthiopie de réduire sa dépendance extérieure, d'économiser des devises et de bâtir des chaînes de valeur nationales solides et résilientes.

Par ailleurs, les investissements dans les parcs industriels, l'accompagnement des producteurs locaux et la promotion des produits « Made in Ethiopia » dynamisent la croissance, favorisent le développement des compétences et de l'innovation, tout en générant une valeur ajoutée et des opportunités durables à l'échelle nationale.