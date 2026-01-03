Congo-Kinshasa: Des écoles paralysées à cause de l'insécurité à Masisi I

Plusieurs écoles de la sous-division Masisi I, au Nord-Kivu, ont rencontré de sérieuses difficultés pour fonctionner durant le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026.

Si certaines ont pu être délocalisées, d'autres ont vu leurs activités totalement paralysées.

Le responsable de la sous-division de l'EPST Masisi I, Luc Nyamulinduka, salue le courage des élèves et des enseignants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Devoir arrêter les cours au moindre coup de feu ou carrément déménager toute l'école pour espérer fonctionner ailleurs... Voilà le calvaire vécu par les élèves de Masisi lors de ce premier trimestre », a-t-il souligné.

Il explique que certaines écoles ont été déplacées vers des zones sécurisées, notamment celles situées sur l'axe Buabo, transférées à Masisi-Centre, où elles ont pu terminer le trimestre sans difficultés.

En revanche, d'autres établissements ont été confrontés à des défis sécuritaires persistants, comme à Nyabiondo, où les cours étaient interrompus à cause des crépitements de balles avant de reprendre plus tard. Sur l'axe Burora, la perturbation a été majeure : les cours avaient commencé mais n'ont pas pu être achevés.

Luc Nyamulinduka précise que dans les localités où le calme revient, comme à Buabo, les écoles regagneront leurs sites d'origine. Il annonce également l'envoi d'inspecteurs pour aider les enseignants à rattraper le retard accumulé.

Du côté des familles, les parents espèrent un rétablissement durable de la paix, seule garantie pour une scolarité normale. Le responsable de la sous-division s'inquiète toutefois du non-achèvement du calendrier scolaire et du déplacement massif d'élèves à cause des combats.