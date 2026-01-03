Congo-Kinshasa: Des écoles paralysées à cause de l'insécurité à Masisi I

3 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plusieurs écoles de la sous-division Masisi I, au Nord-Kivu, ont rencontré de sérieuses difficultés pour fonctionner durant le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026.

Si certaines ont pu être délocalisées, d'autres ont vu leurs activités totalement paralysées.

Le responsable de la sous-division de l'EPST Masisi I, Luc Nyamulinduka, salue le courage des élèves et des enseignants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Devoir arrêter les cours au moindre coup de feu ou carrément déménager toute l'école pour espérer fonctionner ailleurs... Voilà le calvaire vécu par les élèves de Masisi lors de ce premier trimestre », a-t-il souligné.

Il explique que certaines écoles ont été déplacées vers des zones sécurisées, notamment celles situées sur l'axe Buabo, transférées à Masisi-Centre, où elles ont pu terminer le trimestre sans difficultés.

En revanche, d'autres établissements ont été confrontés à des défis sécuritaires persistants, comme à Nyabiondo, où les cours étaient interrompus à cause des crépitements de balles avant de reprendre plus tard. Sur l'axe Burora, la perturbation a été majeure : les cours avaient commencé mais n'ont pas pu être achevés.

Luc Nyamulinduka précise que dans les localités où le calme revient, comme à Buabo, les écoles regagneront leurs sites d'origine. Il annonce également l'envoi d'inspecteurs pour aider les enseignants à rattraper le retard accumulé.

Du côté des familles, les parents espèrent un rétablissement durable de la paix, seule garantie pour une scolarité normale. Le responsable de la sous-division s'inquiète toutefois du non-achèvement du calendrier scolaire et du déplacement massif d'élèves à cause des combats.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.