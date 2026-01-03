Congo-Kinshasa: Kalemie - Plus de 2 000 déplacés du site de Katanika vivent difficilement

Plus de 2 000 déplacés, ayant fui la guerre de l'AFC/M23 au Nord et au Sud-Kivu, vivent dans des conditions extrêmement difficiles sur le site de Katanika, situé dans la ville de Kalemie, province du Tanganyika.

Selon des sources locales, ces personnes n'ont pas accès aux soins médicaux ni aux besoins essentiels. La présidente du site lance un appel à l'aide.

« Il n'y a aucune structure médicale ni pharmacie sur le site. Ces déplacés, estimés à plus de 11 000 personnes, sont confrontés à des conditions de vie et de logement très précaires, surtout en cette période pluvieuse, ainsi qu'à des problèmes d'eau et de nourriture », a-t-elle déclaré.

Actuellement, si une personne tombe malade, elle doit se débrouiller seule. Elle précise que ceux qui se rendent à l'hôpital Kifungo pour des soins se voient opposer un refus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une femme déplacée témoigne : « J'ai sept enfants. Sur le site, il n'y a ni pharmacie ni hôpital. Nous n'avons aucune aide. La malaria est très répandue parmi les déplacés. Nous n'avons pas de moustiquaires ni d'endroit pour dormir. Si quelqu'un de bonne volonté peut nous venir en aide... »

Les déplacés ont commencé à s'installer sur ce site en février dernier. La présidente indique qu'une organisation humanitaire leur a fourni des bâches et un peu d'argent, mais cela reste insuffisant.