Congo-Kinshasa: Quatre décès sur 182 cas de choléra recensés dans la zone de santé de Ruzizi

3 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatre personnes ont succombé au choléra sur 182 cas enregistrés ces derniers jours dans la zone de santé de Ruzizi, en territoire d'Uvira (Sud-Kivu).

Les aires de santé touchées sont Ndunda, Kigurwe et Rusabagi, avec une concentration importante de cas à Ndunda.

L'infirmier titulaire de la zone de santé de Ruzizi reconnaît que les équipes sont limitées en intrants pour combattre cette maladie, ce qui fait craindre une propagation à l'ensemble de la zone et aux zones voisines.

La Division provinciale de la santé du Sud-Kivu ne s'est pas encore prononcée sur la situation.

Cette recrudescence survient six mois après le départ de Médecins sans frontières (MSF), qui avait annoncé la fin de sa mission à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud-Kivu.

Dans un communiqué publié le 25 juillet, MSF a précisé que son retrait entraîne l'arrêt de la prise en charge des blessés de guerre et des patients atteints de choléra à l'Hôpital général de référence d'Uvira.

L'organisation avait justifié cette décision par l'atteinte des objectifs médicaux fixés lors du lancement du projet en novembre 2024.

