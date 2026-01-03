Congo-Kinshasa: Quatre décès sur 182 cas de choléra recensés dans la zone de santé de Ruzizi

Quatre personnes ont succombé au choléra sur 182 cas enregistrés ces derniers jours dans la zone de santé de Ruzizi, en territoire d'Uvira (Sud-Kivu).

Les aires de santé touchées sont Ndunda, Kigurwe et Rusabagi, avec une concentration importante de cas à Ndunda.

L'infirmier titulaire de la zone de santé de Ruzizi reconnaît que les équipes sont limitées en intrants pour combattre cette maladie, ce qui fait craindre une propagation à l'ensemble de la zone et aux zones voisines.

La Division provinciale de la santé du Sud-Kivu ne s'est pas encore prononcée sur la situation.

Cette recrudescence survient six mois après le départ de Médecins sans frontières (MSF), qui avait annoncé la fin de sa mission à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud-Kivu.

Dans un communiqué publié le 25 juillet, MSF a précisé que son retrait entraîne l'arrêt de la prise en charge des blessés de guerre et des patients atteints de choléra à l'Hôpital général de référence d'Uvira.

L'organisation avait justifié cette décision par l'atteinte des objectifs médicaux fixés lors du lancement du projet en novembre 2024.