Congo-Kinshasa: Le député provincial Kanku dénonce la mauvaise qualité des travaux de SAFRIMEX à Kananga

3 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le député provincial du Kasaï-Central, Papy-Noël Kanku, critique la qualité des travaux réalisés par l'entreprise SAFRIMEX sur la route nationale numéro 1, dans la ville de Kananga, au Kasaï-Central.

Dans une lettre adressée au ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, il affirme que la chaussée présente déjà des fissures avant même son inauguration.

Cet élu provincial cite notamment le tronçon reliant le Rond-point Notre-Dame à l'aéroport de Kananga. Il déplore également la détérioration précoce des ouvrages avant leur inauguration officielle.

Ce député de Demba fustige en outre la carence manifeste de la mission de contrôle ainsi que la lenteur observée dans l'exécution des travaux.

Pour Papy-Noël Kanku, cette situation s'apparente à un véritable gâchis financier. Il appelle donc à l'implication du ministre de tutelle afin qu'une inspection rigoureuse soit diligentée et que les responsabilités soient clairement établies.

