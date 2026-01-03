Congo-Kinshasa: Plus de 450 cas de rougeole enregistrés en deux semaines au Kasaï-Oriental

Au moins 456 cas de rougeole ont été recensés depuis le 15 décembre dernier dans la province du Kasaï-Oriental.

D'après le médecin chargé de la lutte contre cette maladie, Dr Jean-Pierre Sumba, toutes les 19 zones de santé de la province sont touchées. Les personnes les plus affectées sont les enfants âgés de 0 à 59 mois, mais aucun décès n'a été enregistré jusqu'à présent.

Dr Sumba invite les parents à amener rapidement les enfants présentant de la fièvre dans le centre de santé le plus proche.

« Il y a des cas de rougeole au niveau de la province. On dirait même que nous sommes en épidémie. Mais nous attendons que l'épidémie soit déclarée par l'autorité compétente, qui est le gouverneur de la province. Certains cas ont déjà été confirmés au laboratoire au niveau national. Nous sommes au-delà des limites qu'il faut », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, la province s'apprête à déployer un plan de riposte contre la rougeole. Il regrette toutefois que certains parents refusent de faire vacciner leurs enfants pour diverses raisons.

« Actuellement, la maladie est prise en charge dans les différentes structures où apparaissent ces enfants. Notre plan de riposte est déjà prêt. Mais en attendant, des petites campagnes ciblées sont organisées dans certaines zones pour éviter une propagation fulgurante », a assuré Dr Jean-Pierre Sumba.