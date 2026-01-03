Congo-Kinshasa: Plus de 450 cas de rougeole enregistrés en deux semaines au Kasaï-Oriental

3 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 456 cas de rougeole ont été recensés depuis le 15 décembre dernier dans la province du Kasaï-Oriental.

D'après le médecin chargé de la lutte contre cette maladie, Dr Jean-Pierre Sumba, toutes les 19 zones de santé de la province sont touchées. Les personnes les plus affectées sont les enfants âgés de 0 à 59 mois, mais aucun décès n'a été enregistré jusqu'à présent.

Dr Sumba invite les parents à amener rapidement les enfants présentant de la fièvre dans le centre de santé le plus proche.

« Il y a des cas de rougeole au niveau de la province. On dirait même que nous sommes en épidémie. Mais nous attendons que l'épidémie soit déclarée par l'autorité compétente, qui est le gouverneur de la province. Certains cas ont déjà été confirmés au laboratoire au niveau national. Nous sommes au-delà des limites qu'il faut », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, la province s'apprête à déployer un plan de riposte contre la rougeole. Il regrette toutefois que certains parents refusent de faire vacciner leurs enfants pour diverses raisons.

« Actuellement, la maladie est prise en charge dans les différentes structures où apparaissent ces enfants. Notre plan de riposte est déjà prêt. Mais en attendant, des petites campagnes ciblées sont organisées dans certaines zones pour éviter une propagation fulgurante », a assuré Dr Jean-Pierre Sumba.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.