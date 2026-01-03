Afrique Centrale: Présentation de 7 militaires rwandais devant la presse à Kinshasa

Les Forces armées de la RDC (FARDC) a présenté, samedi 3 janvier, sept militaires rwandais et huit civils, ressortissants des pays de la sous-région, devant la presse, à Kinshasa.

Pour le commandant-adjoint du Service de commandement et d'information des FARDC, lieutenant-colonel Mak Hazukay, l'arrestation de ces « suspects » prouve à suffisance la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais.

Cet officier regrette que Kigali continue délibérément de violer l'Accord de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Lieutenant-colonel Mak Hazukay a précisé que ces suspects ont été appréhendés loin des frontières lors des opérations militaires menées au Nord et Sud-Kivu.

« Depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Les FARDC vous ont invité pour vous présenter sept militaires rwandais et huit civils, ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires menées au Nord et Sud-Kivu. L'occupation aujourd'hui d'Uvira se trouvant loin de ses frontières prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pire mensonge », a-t-il déploré.

Cet officier accuse le régime de Kigali de manipuler des ressortissants des pays de la sous-région et autres groupes armés comme le RED Tabala, en vue de régionaliser le conflit armé.

La présentation de ces captifs intervient au moment où les rebelles de l'AFC/M23 ont lancé une offensive pour reprendre le contrôle du centre de Katoyi, chef-lieu du secteur portant le même nom, dans le territoire de Masisi, Nord-Kivu.