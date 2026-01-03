Ile Maurice: Bouger intelligemment, même quand le temps manque

Repas copieux, changements de rythme, moments de partage qui s'éternisent... La période festive est souvent synonyme de plaisir, mais aussi de relâchement en matière d'activité physique et de bien-être. Pourtant, rester actif pendant les fêtes ne signifie pas se priver ni passer des heures à la salle de sport. L'essentiel réside dans l'équilibre et dans des solutions adaptées au quotidien.

Pour Bernard Petit, entrepreneur et expert en fitness, fondateur de Black Box Fitness, le véritable défi des fêtes n'est pas uniquement lié à l'alimentation. «Le principal problème pendant cette période, c'est que l'on bouge beaucoup moins. On sort de sa routine, on dort parfois moins bien et les horaires changent. Le corps fonctionne par continuité. Lorsqu'on s'arrête complètement, même sur quelques jours, on perd du tonus musculaire, on stocke plus facilement les calories et on se sent souvent plus fatigué en janvier», explique-t-il.

Face à des agendas chargés, Bernard Petit insiste sur l'importance de mouvements simples et accessibles, intégrés naturellement dans le quotidien. Marcher après un repas, aller nager, faire quelques exercices au poids du corps à la maison, danser ou jouer avec les enfants : autant d'activités qui permettent de rester actif sans contrainte. «Même 15 à 20 minutes de mouvement par jour suffisent à activer le métabolisme et à maintenir une bonne dynamique corporelle», souligne-t-il.

Le sport ne se limite pas à la salle

Contrairement aux idées reçues, rester en forme ne dépend pas uniquement d'un abonnement en salle de sport. «Aujourd'hui, on peut rester actif partout. Monter les escaliers, marcher davantage, faire quelques squats ou étirements à la maison, sortir prendre l'air... Le fitness moderne consiste avant tout à garder le corps en mouvement, peu importe le lieu», affirme l'expert.

Pour ceux qui souhaitent reprendre une activité physique après les fêtes ou une période d'inactivité, Bernard Petit recommande avant tout la bienveillance envers soi-même. «Il vaut mieux faire peu mais régulièrement que trop d'un coup. Il faut reprendre progressivement, écouter son corps et se fixer des objectifs réalistes. L'objectif n'est pas la performance immédiate, mais la création d'une dynamique positive», conseille-t-il.

Un équilibre possible

Selon lui, le bien-être ne repose pas sur la privation. «Les fêtes doivent rester un moment de plaisir et de partage. L'équilibre se trouve dans une compensation intelligente : profiter des repas, se reposer, mais maintenir une stimulation physique minimale aide le corps à mieux gérer les excès. Profiter des fêtes et rester actif ne sont pas incompatibles», assure-t-il.

À Maurice, le secteur du fitness évolue vers des solutions plus innovantes, intégrant notamment la technologie. L'électrostimulation musculaire (EMS) en est un exemple. «Grâce à des impulsions électriques contrôlées, l'EMS permet de solliciter l'ensemble des muscles en profondeur. En seulement 20 minutes, on stimule la majorité du corps, ce qui est idéal pour les personnes qui manquent de temps», explique Bernard Petit. Chez Black Box Fitness, cette approche vise précisément les personnes actives et pressées, désireuses de prendre soin de leur santé sans y consacrer des heures.

En cette période festive, le message est clair : rester en forme ne nécessite pas de contraintes extrêmes, mais des choix intelligents, adaptés à son rythme de vie. Bouger un peu, régulièrement, reste l'un des meilleurs cadeaux que l'on puisse faire à son corps.