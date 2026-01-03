Afrique: Le Sénégal en quarts de finale après avoir renversé le Soudan (3-1)

3 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal a battu celle du Soudan (3-1), samedi, au stade Ibn Batouta de Tanger, décrochant ainsi son ticket pour les quarts de finale de cette compétition continentale qui se déroule au Maroc.

Les Soudanais ont surpris les Sénégalais par un but précoce (6e mn), subtilement réalisé par Abdallah Amar.

Les Lions n'ont pu réagir qu'à la 29e mn grâce à un tir de Pape Guèye sur une passe décisive de Sadio Mané.

Le recul des Crocodiles a libéré de l'espace pour Sadio Mané et ses coéquipiers, multipliant les assauts contre leurs adversaires.

Des menaces récompensées par un deuxième but de Pape Guèye (45'+3) servi par Nicolas Jackson.

A la reprise, les hommes de James Kwesi Appiah ont repris les hostilités, à la quête d'une égalisation.

C'était sans compter avec des Lions gonflés à bloc, avec des percées de Krépin Diatta, mais stériles.

Les entrées de Lamine Camara à la place d'un Habib Diarra époustouflant, de El Hadj Malick Diouf au poste de Jakobs menacé par un carton jaune, de Ibrahim Mbaye (Ismaila Sarr) et de Boulaye Dia (Jackson) ont accéléré le jeu. Au rythme du véloce du PSG, Ibrahima Mbaye qui a marqué son premier but (77e) de la compétition, une récompense de ses performances constantes depuis le début de la CAN.

Premier pays qualifié pour les quarts, le Sénégal affrontera le vainqueur de la deuxième affiche du jour, Mali-Tunisie, à 19h GMT.

