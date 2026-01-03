Gabon: Célébrations du Nouvel An - Le Couple présidentiel en séjour dans la province de l'Ogooué-Lolo

À l'occasion des célébrations de la Saint-Sylvestre et de la Nouvelle Année, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, séjourne dans la province de l'Ogooué-Lolo.

Fidèle à sa vision d'une gouvernance de proximité, le Chef de l'État, aux côtés de la Première Dame, mettra à profit ce séjour pour aller à la rencontre des populations locales, ainsi que des autorités administratives, politiques et traditionnelles de la province.

Ces moments d'échanges permettront aux populations d'exprimer, en toute franchise, leurs préoccupations et de formuler des propositions constructives visant à l'amélioration durable de leurs conditions de vie.

Cette approche du Chef de l'État contribue également à développer le sentiment d'appartenance des citoyens, tout en favorisant leur intérêt pour la chose publique, créant ainsi un lien plus fort entre les habitants, leur commune et les institutions. Elle constitue un facteur d'accélération de la décentralisation, en rapprochant le pouvoir des citoyens et en donnant aux communautés locales une voix plus active dans la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, ce séjour sera l'occasion d'évaluer l'état d'avancement des projets et chantiers en cours dans les villes de Koulamoutou et de Lastourville, afin de dégager des perspectives claires et de définir les priorités nationales pour les mois à venir.