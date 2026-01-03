Congo-Brazzaville: Protection des personnes vivant avec handicap - Le Collectif Lamuka Pointe-Noire-Kouilou voit le jour

La présentation du bureau de la coordination du Collectif Lamuka, antenne de Pointe-Noire-Kouilou, une organisation de la société civile engagée dans la promotion et la défense des droits des femmes plus particulièrement celles vivant avec handicap à la coordination départementale des organisations de la société civile a eu lieu le 30 décembre 2025 en présence des responsables dudit district et des affaires sociales.

Le collectif Lamuka est né d'un constat douloureux mais réel. Trop de femmes en situation de handicap subissent encore aujourd'hui les violences basées sur le genre. L'exclusion économique, le silence forcé et l'accès limité à l'information sur leurs droits et sur leur propre corps... autant de dommages dont sont l'objet la personne vivant avec handicap « Lamuka agit également pour l'éducation, la sensibilisation et l'accès inclusif à la santé sexuelle et à la santé de la reproduction.

Notre devise : Solidarité-justice- développement n'est pas un slogan institutionnel, c'est un serment moral, un engagement quotidien, une ligne de conduite. Nous nous battons pour que notre voix soit entendue parce que le handicap n'annule ni la dignité, ni la capacité d'agir » a dit Pouliguen Maya, coordonnatrice départementale de Lamuka et d'ajouter « L'assistance que nous sollicitons n'est pas une dépendance mais un levier d'autonomisation afin de permettre aux femmes vivant avec handicap de vivre dignement, de produire, de décider et de contribuer pleinement au développement de notre société ».

Le bureau du collectif est composé de Pouliguen Maya, la coordonnatrice assistée de Léopold Ngoulou le secrétaire général. Uldevert Massanga, est secrétaire chargé à la communication et Djaf Biboka, en est la secrétaire chargée aux finances et Cherubin Miemo, le secrétaire chargé du suivi et de l'évaluation.

Le collectif Lamuka a conçu son programme 2025-2026 intitulé « Tchicol Ti Buzimbu (L'école des oubliés) dont les actions sont phares : L'inclusion sociale, l'accès équitable à l'éducation et l'accompagnement des populations vulnérables et marginalisées. A travers ce programme, Lamuka s'engage à renforcer l'autonomisation économique des femmes et jeunes filles en situation de handicap, prévenir, accompagner et orienter les victimes de violences bases sur le genre, garantir un accès inclusif à la santé sexuelle et reproductive, amplifier, la voix des femmes handicapées dans les médias et espaces publics.

Gaston Yomo, président du Réseau des associations des personnes vivant avec handicap Pointe-Noire-Kouilou (RAPHPK), parrain du collectif Lamuka, a dans son adresse rassuré le collectif qu'il mettra son expérience et son savoir-faire à son service avant de lui souhaiter bon vent pour ses futures actions. La coordonnatrice ayant par le passé longtemps oeuvré à ses côtés pour la défense et la promotion de la personne vivant avec handicap à Pointe-Noire et au Kouilou est un gage de succès pour ce collectif qui rejoint le mouvement associatif dans le département.

Louant l'initiative, Marie Victoire Mitolo Koumba, de la Circonscription d'action sociale (CAS) de Tié Tié, s'est exprimée en disant " Les pouvoirs publics vont apporter leur soutien aux actions du collectif qui doit s'approprier la loi no 18 -2025 du 25 juillet portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap en République du Congo. « Vous devez travailler en synergie et en partenariat avec les autres associations et ong soeurs et aussi respecter la hiérarchie" a-t-elle conclu.