Congo-Brazzaville: Formation et emploi - Le Fonea va initier un programme national en perlage

Lors d'une conférence de presse animée par le Dr Ghislain Louboya, le 30 décembre à Brazzaville, le Fonds National d'Appui à l'Employabilité et à l'Apprentissage (Fonea) a annoncé le lancement très bientôt d'un programme national de formation gratuite en perlage destiné à renforcer l'employabilité et l'auto-entrepreneuriat des jeunes.

En appui avec le la Société Africaine de recouvrement (SAR), le Fonea à travers cette initiative ambitionne d'accompagner 3 000 jeunes Congolais, dont 1 500 à Brazzaville et à Pointe-Noire, vers l'acquisition de compétences pratiques dans le métier du perlage. Encore peu exploité en République du Congo, ce secteur artisanal est présenté comme un levier économique porteur, capable de générer des revenus durables pour les jeunes.

Le dispositif de formation repose sur trois étapes clés à savoir : l'apprentissage du métier, la phase de production et la commercialisation. Cette approche intégrée vise à transformer une activité artisanale souvent informelle en véritable projet entrepreneurial, inscrit dans une logique de marché.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme mettra également l'accent sur la souveraineté créative et la promotion du « Made in Congo », en encourageant la transformation locale des matières premières et la fabrication de produits artisanaux destinés prioritairement au marché national.

Selon le directeur de l'apprentissage du Fonea, le Dr Ghislain Louboya, l'objectif principal est de proposer une réponse concrète et durable à la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes. « Nous avons voulu proposer un modèle plus cohérent, adapté aux réalités actuelles du pays, en orientant les jeunes vers l'auto-emploi. Il ne s'agit pas seulement de former des jeunes à un métier, mais de forger de véritables entrepreneurs. Le perlage est un métier à fort potentiel économique, capable de générer des revenus durables pour les jeunes », a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, les bénéficiaires seront entièrement pris en charge, formés gratuitement et dotés, à l'issue du parcours, de kits d'installation, afin de faciliter le démarrage effectif de leurs activités. Le programme prévoit aussi un suivi post-formation pour mesurer l'impact réel sur l'emploi.

S'agissant des critères de participation, le programme s'adresse principalement aux jeunes femmes et hommes âgés de 16 à 35 ans, conformément aux standards internationaux. Il débutera par une phase pilote à Brazzaville et Pointe-Noire, avant une extension progressive à l'ensemble du pays.

La conférence de presse a également été marquée par le témoignage de Gelvie Simba, entrepreneure spécialisée dans la fabrication de sacs et d'objets de décoration en perlage, invitée à partager son expérience.

« Le perlage est devenu mon activité principale. j'en vis, je paie mes factures et je suis autonome. Les délais de fabrication varient selon la taille des produits, et je m'approvisionne localement, dans les marchés de la ville », a-t-elle déclaré.

À travers cette initiative, le Fonea réaffirme son rôle de levier national de promotion de l'employabilité, de l'apprentissage et de l'entrepreneuriat des jeunes, en soutenant des projets à fort impact socio-économique et adaptés aux réalités locales.

Il est par ailleurs annoncé qu'une campagne de sensibilisation et d'information sur ledit programme et débutera en janvier courant, en prélude au lancement officiel du programme.