Congo-Brazzaville: Force publique et culture

Un rituel de tous les ans, un moment unique au cours duquel le chef de l'Etat, chef suprême des armées, échange les voeux avec les principaux responsables des trois composantes de la Force publique... armée, police, gendarmerie, en présence de corps constitués nationaux et internationaux.

Chaque année, le 31 décembre, le réveillon d'armes réunit autour du président de la République dans les jardins du ministère de la Défense nationale, les membres du haut commandement militaire, du conseil de commandement des forces de police et de la gendarmerie nationale, des officiers, un échantillon représentatif des différentes unités.

À côté du bilan annuel dressé au nom de tous par le chef d'état-major général, en sa qualité de coordonnateur du Groupe d'anticipation stratégique (GAS), des "hautes instructions" du chef de l'Etat à la troupe, s'incruste un intermède fort symbolique : la remise d'un cadeau au chef suprême des armées, témoignage de l'allégeance des hommes en uniforme au garant du pouvoir exécutif et de la stabilité des institutions républicaines.

Presque toujours, ce cadeau est une oeuvre d'art. Il est soit une sculpture en bois, soit un tableau de peintre. Et c'était le cas ce 31 décembre 2025. Une toile représentant la carte du Congo avec ses 15 départements. Tous dotés d'un sabre, d'une lance et d'un bouclier, instruments de protection, de défense et s'il en est, d'attaque contre les forces qui tenteraient de nuire au pays et à sa population.

L'oeuvre d'un peintre congolais que le chef d'état-major général, le général Guy Blanchard Okoï, a commenté pour le chef suprême des armées. En toute déférence. L'on parle souvent du lien armée-nation qui doit se perpétuer, on peut aussi évoquer ce lien culturel qui fait de la Force publique un des piliers de la nation à travers ses différentes structures et la rapproche davantage du peuple travailleur, du peuple tout court.

N'oublions pas que ceux qui pratiquent le métier des armes avec un art accompli sont bien souvent pétris de grandes vertus.