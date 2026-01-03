Congo-Kinshasa: A Kasongo, des enseignants réclament trois mois de salaires impayés

3 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants du territoire de Kasongo, dans la province du Maniema, réclament pour certains le paiement de leurs salaires des trois derniers mois, et pour d'autres la prime de gratuité des deux derniers mois.

Se confiant jeudi 1er janvier à Radio Okapi, ils appellent à l'implication urgente des autorités à tous les niveaux pour être remis dans leurs droits.

« Nous, enseignants de Kasongo, exigeons du Gouvernement congolais et de ses partenaires (UFOD, CARITAS et autres) le paiement des salaires du mois d'octobre pour certains, et de novembre et décembre 2025 pour nous tous. Que la CARITAS Kasongo cesse de ponctionner sur les salaires des enseignants », a déclaré Gilbert Lawaro Kabala, permanent du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO), chargé des contentieux.

Ces enseignants demandent également au Gouvernement de changer les agences de paie, en lieu et place de CARITAS et UFOD.

Ils encouragent par ailleurs l'État à payer les frais de fonctionnement et la prime de gratuité des enseignants du primaire pour les mois de mai et d'octobre 2025.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.