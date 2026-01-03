Congo-Kinshasa: A Kasongo, des enseignants réclament trois mois de salaires impayés

Les enseignants du territoire de Kasongo, dans la province du Maniema, réclament pour certains le paiement de leurs salaires des trois derniers mois, et pour d'autres la prime de gratuité des deux derniers mois.

Se confiant jeudi 1er janvier à Radio Okapi, ils appellent à l'implication urgente des autorités à tous les niveaux pour être remis dans leurs droits.

« Nous, enseignants de Kasongo, exigeons du Gouvernement congolais et de ses partenaires (UFOD, CARITAS et autres) le paiement des salaires du mois d'octobre pour certains, et de novembre et décembre 2025 pour nous tous. Que la CARITAS Kasongo cesse de ponctionner sur les salaires des enseignants », a déclaré Gilbert Lawaro Kabala, permanent du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO), chargé des contentieux.

Ces enseignants demandent également au Gouvernement de changer les agences de paie, en lieu et place de CARITAS et UFOD.

Ils encouragent par ailleurs l'État à payer les frais de fonctionnement et la prime de gratuité des enseignants du primaire pour les mois de mai et d'octobre 2025.