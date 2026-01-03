Ethiopie: Le pays enregistre des progrès notables dans le secteur minier - Ministre des mines

Addis-Abeba — La réforme macroéconomique engagée par l'Éthiopie a fortement dynamisé l'exploitation et la valorisation des ressources minérales du pays, a déclaré le ministre des Mines, Habtamu Tegegne.

L'usine de céramique de Bajea, qui a le potentiel de remplacer la production importée, a reçu la visite de l'administration de la ville de Bulga, dans la zone de Shewa Nord de l'État régional d'Amhara.

Parallèlement, le ministre des Mines, l'ingénieur Habtamu Tegen, a déclaré que l'usine de céramique de Bajea pourrait faire de l'Éthiopie un pays leader dans la production de carreaux de sol et de mur en Afrique.

Il a précisé que la construction de l'usine de céramique de Bajea, financée par deux investisseurs chinois, progresse rapidement pour un coût de 10 milliards de birrs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également souligné que le fait que 95 % des matières premières de l'usine soient d'origine locale représente une opportunité exceptionnelle pour la relance du secteur de la construction éthiopien.

Il a expliqué que les réformes macroéconomiques menées en Éthiopie permettent également à ce pays de tirer pleinement parti de ses ressources minérales. Il a expliqué que la réforme macroéconomique intérieure de l'Éthiopie contribue également à accroître les investissements directs étrangers dans le secteur minier.

Il a précisé que l'usine de céramique de Bajea, qui entrera en production dans trois mois, produira 35 000 mètres carrés de céramique par jour lors de sa première phase de production.

Il a expliqué que cette usine a le potentiel de créer des emplois pour les citoyens et de répondre à la demande intérieure de céramique, tout en approvisionnant le marché extérieur.