Afrique: CAN 2025 - Contre le Soudan, Pape Thiaw opte pour le retour de cinq joueurs et la titularisation de Habib Diarra

3 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a mis en place un onze de départ marqué par la titularisation de Habib Diarra et le retour de cinq joueurs, à l'occasion du match des huitièmes de finale contre le Soudan, comptant pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, prévu samedi à Tanger.

Pour ce match important dans la course au titre, Thiaw a opté pour les retours de Ismaïla Sarr, Moussa Niakhaté, Nicolas Jackson et Ismaël Jakobs.

Iliman Ndiaye va démarrer la rencontre sur le banc.

Le onze de départ du Sénégal est composé de :

Édouard Mendy, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismaël Jakobs, Krépin Diatta, Idrissa Gana Guèye (capitaine), Pape Guèye, Habib Diarran Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson.

