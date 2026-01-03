Sénégal: Un spécialiste du financement plaide pour une économie souveraine et puissante au pays

Tivaouane — Le maire de Meckhé, Magatte Wade a souligné la nécessité pour le Sénégal de trancher entre une croissance extractive subie et une prospérité durable pleinement maîtrisée

Dans une tribune intitulée "Top Chrono 2026" parvenue à l'APS, l'ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement (BAD), plaide pour "le passage d'une économie de résilience à une économie de puissance, structurée autour de sept piliers stratégiques".

Il a d'abord souligné "l'urgence démographique" , avec près de 300 000 jeunes entrant chaque année sur le marché du travail, appelant à la transformation du secteur informel et à la promotion de l'entrepreneuriat productif.

M. Wade insiste également sur la nécessité d'éponger la dette intérieure, notamment envers les PME, afin de " relancer l'investissement privé, restaurer la confiance et injecter des liquidités dans le circuit productif".

Il en est de même pour une "rationalisation des instruments publics de financement" à travers la création d'un Guichet unique du financement du développement.

Le maire de Ngaye Meckhé s'est aussi attardé sur la diaspora sénégalaise qu'il présente comme un "levier majeur" de développement dont les transferts annuels dépassent 1 500 milliards de FCFA.

Dans cette perspective, il a préconisé la mise en place d'un Fonds d'investissement de la Diaspora afin d'orienter cette épargne vers le financement des PME industrielles .

De l'avis de Magatte Wade si les ressources naturelles sont limitées, "une économie structurellement forte constitue un héritage durable", appelant à un "sursaut national" pour faire de 2026 un "véritable tournant vers une prospérité inclusive et souveraine".