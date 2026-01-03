Sénégal: Le Khalife de Léona Niassène appelle à l'achat des graines d'arachide

Kaffrine — Le Khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, a invité le gouvernement à davantage soutenir le monde rural en procédant à l'achat des graines d'arachide dans le cadre de la campagne de commercialisation.

Il s'exprimait lors de la ziara annuelle de Mame Ass Niass, en présence des autorités administratives et religieuses de la région.

Le guide religieux a aussi prié pour la paix et la prospérité du pays.

Le prix plancher de 305 FCFA le kilogramme a été maintenu pour la campagne 2025/2026, mais le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) indique qu'il n'est pas respecté sur le terrain, où l'arachide se vend par endroits entre 225 et 275 FCFA.