Sénégal: Zac Mbao - Arrestation de 3 individus impliqués dans une « guerre des pétards » (Police)

Dakar — La Police nationale a annoncé, samedi, sur sa page X, l'arrestation de trois individus à Zac Mbao, dans la banlieue de Dakar, considérant qu'ils sont impliqués dans ce jeu dangereux appelé la « guerre des pétards ».

« Le commissariat [de Zac Mbao] a interpellé 3 individus pour mise en danger de la vie d'autrui. Suite à une vidéo virale de +guerre des pétards+ dans une pâtisserie, le 31 décembre, les auteurs (employés de l'établissement) ont été identifiés et placés en garde à vue », précise la source.

Dans un communiqué en date du 26 décembre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, avait mis en garde contre cette « pratique urbaine de plus en plus inquiétante », avec des échanges de pétards à la veille du Nouvel An.

M. Cissé avait fait remarquer « l'usage préoccupant d'engins pyrotechniques dans le cadre de ce que l'on appelle communément la "guerre des pétards" » dans certains quartiers de la capitale.

Il avait donné des « instructions fermes » aux forces de défense et de sécurité pour « intensifier les contrôles et les opérations de prévention sur l'ensemble du territoire national ».