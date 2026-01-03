Sénégal: Zac Mbao - Arrestation de 3 individus impliqués dans une « guerre des pétards » (Police)

3 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Police nationale a annoncé, samedi, sur sa page X, l'arrestation de trois individus à Zac Mbao, dans la banlieue de Dakar, considérant qu'ils sont impliqués dans ce jeu dangereux appelé la « guerre des pétards ».

« Le commissariat [de Zac Mbao] a interpellé 3 individus pour mise en danger de la vie d'autrui. Suite à une vidéo virale de +guerre des pétards+ dans une pâtisserie, le 31 décembre, les auteurs (employés de l'établissement) ont été identifiés et placés en garde à vue », précise la source.

Dans un communiqué en date du 26 décembre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, avait mis en garde contre cette « pratique urbaine de plus en plus inquiétante », avec des échanges de pétards à la veille du Nouvel An.

M. Cissé avait fait remarquer « l'usage préoccupant d'engins pyrotechniques dans le cadre de ce que l'on appelle communément la "guerre des pétards" » dans certains quartiers de la capitale.

Il avait donné des « instructions fermes » aux forces de défense et de sécurité pour « intensifier les contrôles et les opérations de prévention sur l'ensemble du territoire national ».

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.